A Nemzeti Liberális Párt parlamenti képviselői nem szavazzák meg a 2017-es állami költségvetést – közölte Florin Cîţu liberális szenátor, akinek érvelése szerint a büdzsé „becsapás”, ugyanis az Országos Előrejelzési Bizottság által szolgáltatott adatok „gyanúsan egybevágtak” Liviu Dragnea 2016 szeptemberében közzétett kormányprogramjával. Állítása szerint a Szociáldemokrata Párt „villámgyorsan” átvitte a bizottságokon a tervezetet, anélkül, hogy a módosító javaslatokat tekintetbe vette volna.

Több „nagy problémája” is van a 2017-es költségvetési tervezetnek, ezért a Mentsétek meg Romániát Szövetség nem szavazza meg azt – jelentette be Cosette Chichirău MRSZ-es képviselő, aki a költségvetési sarokszámok kapcsán hangsúlyozta: Romániának ki kellene használnia, hogy Európa-szinten a legnagyobb mértékű gazdasági növekedést jegyezte, és államháztartási többletre kellene törekednie, hogy ne érje felkészületlenül a következő gazdasági válság. Az RMDSZ-frakciók a költségvetésről szóló általános parlamenti vitát követően hoznak döntést arról, hogy támogatják-e a tervezetet, attól függően, miként alakul a vita a módosításokról, illetve elfogadják-e az RMDSZ kiegészítő javaslatait – nyilatkozta Erdei-Dolóczki István RMDSZ-es képviselő, megjegyezve: érződik a tervezeten, hogy sebtében állították össze.

Kockázatosnak tartja a 2017-es költségvetést Traian Băsescu, a Népi Mozgalom Párt elnöke is. „A tervezetet nézve az jut eszembe, hogy két vonat száguld egymás felé ugyanazon a sínen, a forgalmista pedig vélhetőleg részeg, különben miért engedte volna elindulni mindkét vonatot? Hiszen az egyik növeli a kiadásokat, a másik pedig csökkenti a bevételeket” – fogalmazott Băsescu.

A Liberálisok és Demokraták Szövetsége megszavazza a költségvetést, mert igazságot és erkölcsi jóvátételt szolgáltat – nyilatkozta Remus Borza LDSZ-es képviselő, aki szerint „az országnak nem kell megalázkodnia a nagykövetségek és kancelláriák előtt, amelyek gyarmatként kezelik Romániát”, és nem kell alamizsnáért könyörögnie a multinacionális cégeknél, hisz a költségvetés a történelemben először 815 milliárd lejes GDP-vel és a kiadások 40 milliárdos növekedésével számol.