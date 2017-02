Mától vasárnapig Sepsiszentgyörgy a hazai női kosárlabda fővárosa, hiszen itt rendezik meg a Román Kupa nyolcas döntőjét, illetve az ezt követő All Star Gálát. Mint ismeretes, a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnok 2015 után második alkalommal ad otthont a kupadöntő tornájának, a sportág gálamérkőzését pedig már harmadszor szervezik nálunk. A kosárlabdaünnep mai nyitónapján egy fináléval felérő mérkőzésen mutatkozik be a címvédő Sepsi-SIC, amely 20 órától legfőbb ellenlábasával, a Kolozsvári U együttesével küzd meg a legjobb négy közé jutásért. A nap másik összecsapásán, a 17 órakor rajtoló első negyeddöntőn a Târgoviște és a Szatmárnémeti VSK csatázik egymással.



A 2017-es Román Kupa negyeddöntő­jének mai első összecsapásán Târgoviște és a Szatmárnémeti VSK méri össze erejét, a 17 órától rajtoló találkozó játékvezetője pedig Bogdan Podar, Bukuresti László és Amalia Marchiș. A két együttes az aktuális idényben már kétszer is találkozott egymással, s mindkét összecsapás a Dâmbovița megyei gárda sikerével zárult: Cătălin Tănase tanítványai hazai környezetben mindössze öt ponttal, azaz 69–64-re győzték le a szatmári együttest, a visszavágón már simább volt a diadal, hiszen Larisa Tomáék 70–48 arányban hozták a meccset. A gárdák külön párharcát Târgoviște vezeti, amely 29 alkalomból 29-szer nyert a VSK csapatával szemben.

A Sepsi-SIC harmadik kupasikere felé vezető út első próbatételén a címvédő zöld-fehéreknek a Kolozsvári U együttesén kell túljutniuk, amellyel a nyolcas döntő nyitónapjának második, 20 órai összecsapásán találkoznak. A negyeddöntők rangadójának számító meccs sípmestere Mircea Șerban, Alin Faur és Alexandra Stan. Az esti találkozó nyilvánvaló esélyese a 2016–2017-es bajnokság alapszakaszát megnyerő SIC, amely a szezonban már kétszer is legyőzte a kincses városbéli egyetemistákat. Zoran Mikes tanítványai a kolozsvári bajnokit 71–64-re, míg a szentgyörgyi visszavágót 61–55-re nyerték meg kisebb-nagyobb izgalmak közepette. Az esélylatolgásban még az is a Sepsi-SIC felé billenti a mérleg nyelvét, hogy Gödri-Părăuék hazai környezetben már huszonnyolc mérkőzés óta veretlenek. Mindezek ellenére parázs mérkőzésnek ígérkezik a két csapat mai párharca, amely reményeik szerint háromszéki sikerrel ér véget. A találkozó pikantériáját az szolgáltatja, hogy a kolozsvári csapatot erősítő – lapértesülések szerint jelen pillanatban sérült – Taneisha Harrison 2015-ben sepsiszentgyörgyi játékosként nyert kupát. – Készen állunk a Kolozsvár elleni meccsre, egyértelmű célunk a győzelem – nyilatkozta Rusz István, csapatunk menedzsere, aki érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy ma délig még lehet bérletet vásárolni a nyolcas döntőre, napijegyeket nem bocsátanak eladásra.

Mint ismeretes, a Sepsi-SIC 2015-ben saját közönsége előtt, míg 2016-ban Brassóban hódította el zsinórban kétszer a Román Kupát.