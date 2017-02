A parlament tegnap megszavazta a 2017-es állami költségvetést, amely 2,98 százalékos államháztartási hiánnyal számol. A büdzsé elfogadása mellett 208-an voksoltak, 105-en ellene. A társadalombiztosítási költségvetést is hasonló aránnyal szavazta meg a törvényhozói testület. A voksolást követően Sorin Grin­deanu miniszterelnök megköszönte a parlament támogatását.



A kormány 2,98 százalékos államháztartási hiánnyal, 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel számol. A kabinet becslése szerint a bruttó hazai össztermék (GDP) értéke eléri idén a 815 milliárd lejt. A számítások szerint az államadósság az év végére eléri a GDP 37,7 százalékát, az infláció 1,4 százalékos lesz. A kormány szerint idén 4,3 százalékkal nő a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékra mérséklődik.

A költségvetést kifogásoló ellenzéki pártok szerint túlméretezték a bevételeket, amelyek a kormány reményei szerint 15 százalékkal haladják meg a tavalyi szintet, és kételyeiket fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy a gazdaság valóban 5,2 százalékkal fog nőni. A várt gazdasági növekedést több elemző is túl optimistának nevezte, ők 3,4–4,3 százalék közötti GDP-bővülésre számítanak.

Az RMDSZ tegnapi hírlevele szerint a szövetség azért szavazta meg a költségvetés-tervezetet, mert több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását teszi lehetővé.

Kétszáz lejjel nő a minimálbér, az RMDSZ javaslatára pedig közel 1 millió lejjel kapnak többet a tavalyi állami költségvetésben szereplő értékhez képest a magyarlakta megyék úthálózataik javítására, 903 millió lejt irányoznak elő az erdélyi autópálya megépítésére, illetve 18 millió lejt irányoztak elő a nagyváradi és a marosvásárhelyi reptér korszerűsítésre. A szövetség módosítási javaslata értelmében a kisebbségi szakmai továbbképző központ létrehozására 2 millió lejt biztosít a tervezet az államkasszából, valamint megoldódik a magyar történelmi egyházak személyzeti gondjainak egy része. Az elmúlt hetekben a szövetség számos, az erdélyi magyar közösség erősítését célzó módosító javaslatot terjesztett be, amelyek nagy része bekerült a költségvetés-tervezetbe.