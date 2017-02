Az alkotmánybíróság tegnap hozta meg döntését, a Romániát tavaly kormányzó Dacian Cioloş vezette szakértői kabinet óvásának helyt adva. Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke szerint a törvény elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament elve, a képviselőházban ugyanis olyan lényegi pontokon módosult a törvényjavaslat, amelyeket a szenátus korábban nem vitathatott meg. A törvény szerint a frankhitelesek adósságát azon a jegybanki árfolyamon kellett volna a bankoknak lejre váltaniuk, amely a szerződéskötés napján volt érvényes, a történelmi árfolyam alkalmazásának törvényi előírását azonban a hitelkonverzióknál a jegybank és gazdasági elemzők is bírálták. A testület szerint a törvény európai irányelveket is sért.



szerda 08:15

kottybele

192 hozzászólás 2017. február 8.szerda 08:15

A Haromszek most is pontatlan tajekoztatast ad, foleg az alcimben. Nem valthato at a hitel napjan ervenyes arfolyamon, de egy magasabb arfolyamon igenis lehetseges. Lasd Transzilvania Bank ahogy tette, foleg a Volksbank kliensei esteben.