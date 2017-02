AZ ELSŐ ERDÉLYI TÖRTÉNELMI PORTÁL. Elsősorban a helytörténeti érdekességek iránt érdeklődőket szólítja meg az év elején indult Erdélyi Krónika nevű magyar nyelvű történelmi portál, mely Erdély múltjának hiteles és olvasmányos bemutatására törekszik, és az erdélyi történészek közötti eszme-, tapasztalat- és forráscserét szorgalmazza. A megalakulás körülményeiről, a célokról és a távlati tervekről Fazakas László főszerkesztő és Ferenczi Szilárd szerkesztő nyilatkozott, akik mindketten Kolozsvár dualizmusbeli korával foglalkozó történészek, és akik kutatásaik során azt tapasztalták, hogy hiába volt a monarchia a kincses város egyik leginkább virágzó időszaka, kevés forrás áll a történészek rendelkezésére a korról. A nehezen felkutatható források miatt előbb egy blogon gyűjtötték össze a hasonló kutatást végző pályakezdő történészek számára hasznos cikkeket, tanulmányokat, linkeket, majd – a Román Akadémiai Könyvtár fotóanyaga egy részének digitalizálása, történelmi cikkek szemlézése, e-könyvtár, e-periodika és egy térképgyűjtemény létrehozása után – 2017 elején elindították az Erdélyi Krónika portált, ahol Erdély más nagyvárosainak múltjával is foglalkoznak, a szerkesztőcsapat pedig úgy állt össze, hogy minden nagy történelmi korszakot lefednek. (Főtér)

BÖRTÖN JÁRHAT A KUVIKÉRT. A környezetvédelmi őrséghez fordult a Román Madártani Társaság, amiért a hétfői, a Cotroceni-palota elé szervezett tüntetésre egy férfi egy élő kuvikkal érkezett. Az elnöki hivatal előtt a kormány szimpatizánsai tüntettek, többen Klaus Johannis lemondását kérve. A tiltakozók közül egyesek a korrupcióellenes ügyészséggel szembeni ellenszenvüket is kifejezték, a kuvik pedig arra utalt, hogy Sebastian Ghiţă volt képviselő többször is azt állította: titkos levelezést folytatott Laura Codruţa Kövesi főügyésszel, aki a cucuveauamov@gmail.com címről is írt neki (cucuveaua mov=lila kuvik). Az ornitológusok szerint a vadmadarak tartása és kínzása pénzbírsággal vagy akár 3 hónaptól 1 évig tartó börtönbüntetéssel is sújtható. „A Román Madártani Társaság határozottan ellenzi egy élő kuvik tüntetési kellékként való használatát, bármilyen eszméket is képviseljenek” – írták az ornitológusok. (Transindex)