Kifejtette: a tagországok állam- és kormányfőinek múlt pénteki máltai találkozóján elért eredmények előremutatóak, ugyanis az Európai Unió a külső határok védelmének erősítését sürgeti, valamint Európa határain kívül kívánja kezelni a migráció okait, érdemben csökkentve a migrációs nyomást. Ezzel együtt azt is látni kell, hogy az Európai Bizottság és néhány tagállam továbbra is a bevándorlók tagországok közötti kötelező elosztási kvótái mellett kardoskodik – tájékoztatott az államtitkár. Kiemelte, hogy az unión belüli szabad mozgást semmilyen okból nem lehet korlátozni – legyen szó brexitről vagy migrációról –, ugyanis az uniós polgárok számára legnagyobb érték kerül veszélybe.

Takács Szabolcs aláhúzta, Magyarország nem ért egyet a szabad mozgást korlátozó intézkedésekkel, azzal együtt, hogy a mostani találkozón a miniszterek az Európai Bizottság ajánlása alapján jóváhagyták a schengeni övezeten belüli, néhány uniós tagállam által ideiglenesen bevezetett határellenőrzés további három hónappal való meghosszabbítását. Hozzátette, a brexitre való hivatkozással senkinek nem áll jogában az uniós polgárok szabad mozgását korlátozni. Be kell bizonyítani, hogy a kelet- és közép-európai munkaerő milyen hozzáadott értéket jelent Európa általános versenyképességéhez, és mennyi­ben járul hozzá az adott ország gazdasági növekedéséhez – szögezte le.

Az államtitkár az uniós állam- és kormányfők márciusi találkozójának programjáról elmondta, a vezetők meg kívánják erősíteni azt a döntést, amely szerint növelni kell a védelmi kapacitást. Ez a NATO-ban vállalt kötelezettségekkel összhangban Európa számára megnyugtató jövőképet biztosítana a biztonság külső és belső dimenzióit illetően is – húzta alá Takács Szabolcs.