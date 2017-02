Lapunk érdeklődésére dr. Şereş Lucia elmondta, tavaly április óta nincs diftéria-tetanusz-polio-szamárköhögés elleni védőoltás, amit a hatéves gyermekeknek kellene adniuk, és hónapok óta hiányzik a tizennégy éves korosztály számára a diftéria- és tetanusz-oltás. Rövid szünet után újból hiányzik a hatkomponensű, hexavalens oltóanyag, amit a 2, 4 és 11 hónapos kisbabáknak adnak, ha februárban sem biztosítják a torokgyík, szamárköhögés, merevgörcs, gyermekbénulás, hepatitisz B és haemophilus influenza elleni védőoltást, már két korosztály marad ki – közölte a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke. A csecsemők oltási káosza 2015 végén kezdődött, amikor ez a vakcina hiányzott az egész országból, azóta hullámzó az ellátottság, holott a védőoltás szerepel a csecsemők kötelező oltási programjában.

A megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani osztályán jelenleg csak kanyaró elleni oltóanyag van, amit az országos kanyarójárványra való tekintettel kellő mennyiségben biztosít a minisztérium. Harminckét megyében közel ezernyolcszáz megbetegedést jegyeztek a járvány tavalyi kezdete óta, hét halálos áldozatot is szedett a kór, ezért a szaktárca módosította a kanyaró elleni oltási programot, és az alap­oltást a korábbi 12 hónapos kor előtt, 9 hónapos korban kapják a gyermekek, egyévesen pedig a második dózist is beadják. Dr. Sántha Ferenc járványtani főorvos lapunknak elmondta, Kovászna megyében nem jegyeztek kanyarót, a 9 hónapos babáknál az oltási lefödöttség megfelelő, elsősorban azok maradtak ki, akiknek szülei visszautasították a védőoltást. Şereş doktornő is megerősítette, hogy a felvilágosítás ellenére vannak szülők, akik vállalják a kockázatot, és aláírják, hogy nem engedik beoltani gyermeküket. A védőoltások hiánya országos jelenség, a napokban Florian Bodog egészségügyi miniszter egyenesen katasztrofálisnak nevezte a helyzetet. A tárcavezető nyilvánosságra hozta, hogy egyes védőoltások teljesen hiányoznak, mert az előző kabinet nem tett meg mindent beszerzésük érdekében, más oltóanyagokból pedig nem vásároltak elegendő mennyiséget. A miniszter a helyzet orvoslására szólította fel az országos közegészségügyi intézetet és a járványtani igazgatóságot, lehetőségként vázolta, hogy forduljanak más uniós országokhoz, ahol tartalékkészletek is vannak.