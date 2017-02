A Kézdivásárhelyi Városi Színház produkciójában közreműködik Gábor Szabolcs meghívott zenész, Szilágyi Domokos verseit Kolcsár József színművész, a produkció rendezője adja elő, Fekete Vince verseit Ferencz Csaba zenésítette meg. A február 3-án kezdődött fesztiválon határon túli társulatok mutatkoztak be, fellépett a házigazda társulat is, amelynek igazgatója, Dörner György színművész az esemény beharangozójában írta: „Az Újszínháznak ezután sem lehet más küldetése e végsőkig globalizált világban, mint az, hogy a művészet eszközeivel felmutassa és védje nemzeti és keresztény értékeinket. Színvonalas határon túli magyar produkciók segítségével továbbra is rávilágítunk a hit és a szakralitás közösségformáló, valamint nemzetépítő és megtartó erejére.” (fekete)