Dr. Antal Álmos kórházigazgató lapunknak elmondta, a január közepétől bevezetett beteglátogatási tilalommal sikerült megállítani a tömeges civil forgalmat a kórház területén, és előrejelzések szerint az influenzajárvány is lecsengőben van, ha ez beigazolódik, márciustól újból látogathatók a beutaltak a megyei kórházban. Jelenleg csak a kisgyermekek mellett vannak benn a szülők, ezt a lehetőséget többnyire ki is használják az anyukák, a súlyos betegek hozzátartozói is bejárhatnak, elsősorban azért, hogy tájékoztatást kapjanak az érintett állapotáról. Ezek az esetek nem számítanak látogatásnak – közölte az intézményvezető. Elmondta, hogy a kórház udvarán jól ellátott kisbolt működik, ahol tejtermékek, friss pékárú, kompót és sok egyéb megvásárolható, ha pedig egy beutalt betegnek tiszta pizsamát, alsóneműt kíván eljuttatni a család, a kórház alkalmazottai révén megteheti, a kaputól értesíti az adott osztályt, és valaki átveszi a csomagot.

Háromszéken január második felében tetőzött az influenza, de nem érte el a hivatalosnak tekinthető járványküszöböt, s bár országosan több mint 90 ezer esetet jegyeztek tizennégy halálos áldozattal, az egészségügyi minisztérium még mindig nem tekinti járványos jelenségnek.