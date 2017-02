1.) „Ha elgondolkozom rajta, milyen rövid ideig tart az előtte volt és utána következő öröklétbe vesző életem, milyen kicsi az a tér, amelyet betöltök, sőt, az is, amit látok, az általam nem ismert és rólam nem tudó terek végtelenségében elmerülve, megrémülök, és döbbenten kérdezem, miért vagyok éppen itt, és nem másutt, mert ennek nincs semmi magyarázata, miért inkább itt, mint ott, miért éppen most és nem máskor. Ki helyezett engem ide? Kinek a parancsára és kinek a határozatából rendeltetett számomra éppen ez a hely és ez az idő? ” (Blaise Pascal: Gondolatok, 206.)2) „[A műalkotás] valamiképpen mindig azt mondja: kezdet. […] A világban, ahol felbukkan, ahol kijelenti, hogy most van egy mű – az éppen érvényes igazság hétköznapi idejében –, úgy bukkan fel, mint ami szokatlan, meglepő, mint aminek nincs semmi köze sem e világhoz, sem ehhez az időhöz. Soha nem az ismerős, jelen levő valóság alapján nyilvánul meg; attól foszt meg bennünket, amit a legjobban ismerünk. S ő maga mindig felesleg, annak a többlete, ami mindig hiányzik: ezt neveztük korábban a tagadás bőségének.” (Maurice Blanchot: Az irodalmi tér)A 3–5 oldal terjedelmű, kinyomtatott és jeligével ellátott pályaműveket postai úton a Pro Philosophia Alapítvány címére kell elküldeni március 20-ig (postai bélyegző dátuma). Cím: Pro Philosophia Alapítvány, 400009 Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4/­27, Judeţul Cluj. I. díj 500 lej, II. díj 300 lej , III. díj 200 lej. A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a felvételi versenyen kívüli beiratkozási lehető­séget nyernek a BBTE-re a filozófia szak magyar tagozatán meghirdetett tandíjmentes helyekre a rendelkezésre álló helyszám, valamint a kapott pontszám csökkenő sorrendje függvényében.Eredményhirdetés április 8-án. További információk a pályázatról a http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro / honlapon.