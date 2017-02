Közel két évtizede Angliából indult el a kezdeményezés, amely Bálint-nap környékén egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hete megszervezésével a kezdeményezők olyan széles körű összefogásra törekszenek, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.

A cél, hogy beszélgetés induljon a házasságok mindennapi valóságáról, örömeiről, pozitív megtapasztalásai­ról, de a feszültségekről, mélypontokról is. A programok szervezői próbálnak olyan szakembereket, közéleti szereplőket megszólaltatni, akik bölcs és gyakorlati tanácsokkal tudják ellátni a házasokat és házasulandókat. Cél az is, hogy a teljes helyreállás reményét ébren tartsa azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

A kezdeményezők szerint fontos, hogy jó házasságok köttessenek, ám a házasság olyan, mint amikor lakáshoz jut az ember: még egy bizonyos időnek el kell telnie, amíg otthonná válik.

A 2017-es évre választott mottó, a Veled kiteljesedve arra szólít, hogy házasságunkban felfedezzük a teljességet, hiszen az ember a teljes életre van meghívva. A házasságban úton vagyunk, és ahogy telnek az évek, az örömteli és fájdalmas tapasztalatok egyre inkább összekötnek. Társak vagyunk az örömben, egymás támogatásában, az egymásért való felelősségvállalásban, a közösen viselt terhekben, egymás jó tulajdonságainak kibontakoztatásában, magunk és társunk gyengéinek elfogadásában.

Felső-Háromszéken a házasság hetén Kézdivásárhelyen, Kézdiszentléleken és Csernátonban szerveznek programokat házaspároknak.

Február 13-án, hétfőn 18 órától a kézdiszentléleki közösségi házban a helyi házas közösségnek Ilyés Erika segítőnővér szervez együttlétet. Február 14-én, kedden 18 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia fiataljainak Kertész Tibor és Marika, a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársai tartanak előadást Szerelembe estem címmel.

Február 18-án, szombaton Csernátonban a Kovács Panzió kisebb éttermében romantikus estét szerveznek házaspároknak vacsorával, zenével, tánccal, lelki programmal. A kezdeményezők számára pozitív visszajelzés, hogy a meghirdetést követő néhány napon a helyek beteltek, ezért jövőre nagyobb szabású rendez­vénnyel készülnek.

A házasság hetének lezárásaként február 19-én, vasárnap 12 órától a Boldog Özséb-templomban ünnepi szentmise lesz a házassági fogadalom megújításával és a házaspárok megáldásával. Ezért is kérik a házaspárokat, hogy a szentmise ideje alatt üljenek egymás mellé. Szintén február 19-én 11 órától a kézdivásárhelyi főtéri református templomban a családokért és a házasságokért imádkoznak. Ugyanaznap 18 órától a Kálvin Központ ebédlőjében fórumbeszélgetést tartanak A házasság évszakai címmel Bögözi Éva és Simon vezetésével.

A házasság hete erdélyi programjainak népszerűsítését idén a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ vállalta a néhány hete elérhető Hazassaghete.ro oldalán. Itt a legfontosabb erdélyi helyszínekről, programokról lehet tájékozódni. Általános információk olvashatók a Hazassaghete.hu és a Marriageweek.ro oldalon is.

Kertész Tibor