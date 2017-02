Isten a remény, a bizalom hangját adja nekünk. Ne mondjuk semmire azt, hogy lehetetlen, merjünk lehetetlent kérni, merjük Istent helyzetbe hozni – hangoztatta Böjte Csaba a zsúfolásig megtelt teremben. Annak a véleményének adott hangot, hogy hihetetlen távlatok vannak az emberiség előtt, hisz Európa jövőjében, ahogyan hiszi azt is, hogy a magyarság előtt is van jövő.

Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet tevékenységéről szólva Böjte Csaba kiemelte: „Fontos lenne, hogy mindannyian szeretettel nézzünk egymásra, a gyerekeink is olyanok lesznek, mint amilyennek a szemünk tükre mutatja őket. Szárnyakat ad, ha az ember szeretettel bánik a gyerekekkel.”

Gál Kinga felhívta a figyelmet, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány a gyermekmentés és a lélekmentés mellett a magyarságmentést is szolgálja, a szerzetes ugyanis nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szárnyai alá vett gyerekek Erdélyben magyarként tudjanak boldogulni, illetve sokat tesz a műemlék épületek megmentéséért is. Hölvényi György azt hangsúlyozta, a beszélgetés fontos üzenete, hogy szükség van a cselekvő közösségekre és ezen keresztül az egyházakra Európában, ez pedig nem vallási vagy hitbuzgalmi, hanem társadalmi kérdés. (MTI)