A faluban a fagy okozott gondot: elfagyott annak az ivóvízrendszernek a fővezetéke, amely még az antivilágban épült, és több rendben javítgatni kellett. A lakosság a kemény tél idején állandó vízhiánnyal küzdött. Meg kell várni, hogy kissé enyhüljön az idő, ugyanis a kőkeménnyé fagyott föld miatt azt sem tudták kitapogatni, egyáltalán hol hibásodott meg a vezeték – magyarázta Demeter Ferenc polgármester.

A gond kettős: a csőtörés előtt sem volt elegendő vízhozama a rendszernek – amelyet akképpen orvosoltak, hogy a hozamát tápláló erdőszéli övezetben befogtak egy tiszta vizű patakot, amely pótolta egy ideig a hiányt, de az ivóvízszükségletet a családoknak kellett megoldaniuk. Nos, időközben nulla fok fölé emelkedett a hőmérséklet, a csőtörés helyét sikerült azonosítani és kijavítani, de a hirtelen olvadásba forduló időjárás is bezavart, és zavarossá tette az időlegesen befoglalt hegyi patak vizét. Lényegesebb beavatkozást a mélyen lefagyott talaj miatt nem lehetett végezni, így nem maradt más, mint a türelmetlen várakozás.

A bajok elhárításáról van elképzelése a községvezetésnek. Decemberben letették a dokumentumokat a Kicsipatak övezetében építendő korszerű víztisztító berendezés megépítésére, rendelkeznek a szükséges pénzalappal, s mert nagyon égető a gond, meg is lehetne kezdeni a munkát. Csakhogy egyelőre két akadálya van ennek is: a mélyebben lefagyott talaj, hiszen ásni kell, továbbá várják az építkezési engedélyt is.

Halaszthatatlannak mutatkozik a település elavult ivóvízhálózatának részleges kicserélése is, a tervezett beruházás értéke egymillió euró. A költségeket csökkenteni szeretnék úgy, hogy csak a főút mentén és a mellékutcákban cserélnének vezetékeket, a forrásoktól induló bekötők költségét így megspórolnák. Ebből a célból jelenleg folyik a tervezet egy részének módosítása.

Pénzalap azonban apróbb dolgokra is kellene – derült ki –, de erre ismét csak várni kell, ugyanis február második hetének küszöbén még nincs meg az ez évi költségvetés. A hegylábi övezetekről lezúduló vizek megrongálták a mellékutcák burkolatát, amit feltétlenül ki kell javítani, s ezzel párhuzamosan a vízlefutó árkok tisztítása-mélyítése is halaszthatatlan. Várakozás tárgya a részlegesen tűzvész pusztította és állagában sérült többfunkciós községi sportbázis teljes felújítása. Erre is különítettek el pénzt, és van remény, hogy a megyei tanács is támogatja. Halaszthatatlan az egészségügyi rendelő korszerűsítése, amelyre a Leader-programból szándékoznak anyagi alapokat szerezni, s ha nem járnak sikerrel, kénytelenek lesznek önerőből elvégezni.

Levendulamező a határban

Semmi nem megy türelem és várakozás nélkül. Három helyen palánták után érdeklődtünk. Kerestük őket, mert nélkülük boldogító eredményre nem várhatunk. Mikóújfalusi növényekről akarunk szólni: a Laczkó Bálint családi kertjében fagyban-hóban telelő levendulapalánták várják, hogy tavasz nyíltával szárba szökkenhessenek.

Mikóújfalu kis tanulóit, az emberpalántákat is megkerestük, akik szorgalommal tanulnak a Fejér Ákos-iskola első osztályában, őket követik a fiatalok, a helyben működő Ifjúsági Klub Újfaluért, ők gondoskodnak arról, hogy az idei farsang se repüljön el fölöttük különlegesebb vigadalom nélkül.

Laczkó Bálint helybeli nyugalmazott mérnök családi házának szűköcske udvarán és bérelt területen a levendulatermesztés helyi adottságaival kísérletezik, ugyanis rég eldöntöttnek tekintik egyes szakemberek, hogy ez a hasznos növény nem kedveli, nem terem és nem szaporodik az Oltfej és általában Székelyföld kegyetlen, mérsékelten kontinentális éghajlata következtében. A völgyben, ahol Mikóújfalu fekszik, állandó a huzat, itt zúdul alá az Alcsíki-medencében felgyülemlett hideg téli levegőtömeg, amely még kegyetlenebbé teszi a vidék mikroklímáját. Laczkó eddigi tapasztalatai ezzel szemben döbbenetesek: a levendula nagyon is bírja az alacsony hőmérsékleteket, sikeresen áttelel fűtetlen fóliasátorban kemény hidegekben is, de mint láttuk, a kertben is, arasznyi hóréteg alatt! Látogatásunk napjának éjjelén -18 Celsius-fok uralkodott Újfaluban, s Laczkó tornásztatta palántáit 2 és -20 fok között. „Ki kell bírniuk – mondta –, s ha kibírják, bebizonyítom, hogy a levendula Székelyföldön is termeszthető!” S lám, azok a példányok, amelyeket a fagypont fölötti hőmérsékletű lakásban kiültetett, érzik, hogy közeledik a tavasz, növekedni kezdtek!

Laczkó hasonló jókat tapasztalt hazai fűszernövényünk, a tárkony esetében is, amelyet a székelység nagyon kényes és nehezen áttelelő növényként kezel, miközben Lackó francia tárkonydugványai is csak az éltető napsugárra, a melegebb időre várnak, hogy virulhassanak.

Helyszűke miatt nem térünk ki a levendula hasznos voltára, könyvek is, a világháló is bőven ír róla. Laczkó mérnök kikísérletezte a levendulaolaj kinyerésének módját is, amely számtalan termék alapanyagát teszi kellemesen illatossá. Liternyi levendulavízzel ajándékozott meg, amelyet illatos vasalásra is lehet használni, ruhaszekrényekben pedig kis tarisznyácskákból űzi az esetlegesen beférkőzött molyokat a szárított illatos levendula. A tökélyig szándékszik fejleszteni levendulás dolgait Laczkó Bálint. Megjárta magát a levendulájáról világhírűvé vált Balatonfüreden, s az egyetlen hazai magyar nyelvű szakkönyvet is áttanulmányozta, nyugdíjas gondűzésre kiváló foglalatosság, később hasznot is hajthat, ugyanis reménykedő termelőként azt is elmondta, egyik társával, Gál Zoltánnal már levendulaültetvényt is létesítettek a bükszádi határban. Túl vannak a tapasztalatnyerés harmadik esztendején. A levendulaolaj kinyerése nem könnyű, biztató azonban, hogy már uralják a termesztés tudományát a magtól a kinyert olajig.

Emberpalánták

Az élő emberpalántákkal sincs különösebb gond Mikóújfaluban. Bekopogtattunk Fülöp Orsolya tanítónő első osztályába. Csend és nyugalom, tanulás utáni pillanatnyi szieszta hangulata fogadott. Nagy Sándor tanár-igazgató elmondta: egyre több a gyermek. Harminckilenc egy-négy osztályos tanulóval heti négy alkalommal – a Diakónia, a megyei és a helyi tanács támogatásával – délutáni oktatás is működik, és állítja, már látni a haladást. E hó végén, február 24-én a Fejér Ákos-iskola tanulói farsangi előadással jelentkeznek.

Egy lépéssel odébb Demeter Norbertet, a 2014-ben alakult Ifjúsági Klub Újfaluért jelenlegi elnökét kerestük, aki az eddig lepergett esztendők kisebb-nagyobb sikereit, terveiket sorjázta. Most ünnepelték alakulásuk harmadik évfordulóját. Van akarat, fiatalos erő és ötlet, éreztük a beszélgetésből. Február 18-án – megelőzve az iskolás farsangot – az IKÚ szervezi-bonyolítja majd a helybeli kosarasbált. Mindkét rendezvényt kellemes várakozás előzi meg: érdeklődéssel várják a helybeliek: a fiatalok, a fiatal és fiatalabb házasok a kosarasbált, a szülők-nagyszülők pedig a kicsinyek fellépését.