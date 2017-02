Wolfgang Sobotka belügyminiszter a sajtótájékoztatón kijelentette: a migrációs útvonal által érintett régió stabilitásáról van szó. Egyúttal arról is beszélt, hogy minden eszközzel fenntartják az embercsempészet kiszűrésére irányuló hatékony határellenőrzést. Kiemelte, hogy az érintett országok, mint Görögország, Bulgária és Macedónia támogatásukról biztosították az együttműködést. Az európai megoldás mindig a legjobb, azonban nem várunk tovább, és megvalósítjuk az akciótervet – mondta. Mint fogalmazott: a bécsi konferencián a régió érintett országai keresik a választ arra, hogy mit lehet tenni ha növekszik a migrációs nyomás, és nem tart az unió és Törökország között létrejött menekültügyi megállapodás.

Hans Peter Doskozil hangsúlyozta: a 2015-ben tapasztalt menekülthullám nem ismétlődhet meg, ezért intézkedéseket kell tenni. Ismertetése szerint a balkáni útvonalon ugyan nem tömegesen, de továbbra is zajlik az embercsempészet, az év első hónapjában mintegy 1000–1500 illegális bevándorló érkezett Ausztriába ezen az útvonalon keresztül. Úgy vélte, hogy Európában közösen kell megszervezni a külső határvédelmet. Az osztrák miniszterek hangsúlyozták, hogy Európa túl későn reagált a balkáni útvonalon felmerülő kihívásokra, ezért most éberségre és időben meghozott biztonsági intézkedésekre van szükség.

Simicskó István magyar honvédelmi miniszter a munkaülések végén elmondta: Az értekezlet megmutatta, hogy a térség országai a válság kezelésének koncepcionális megközelítésében hasonló állásponton vannak, a gyakorlati együttműködés terén pedig szolidárisak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a megvalósuló együttműködés az Európai Unió számára is hasznos, hozzájárul a hatékony, európai szintű összefogás megteremtéséhez. Kontrát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy értékelte: a balkáni útvonal ellenőrzése és az illegális embercsempészet megelőzése érdekében elhatározott közös biztonsági terv fontos lépés az illegális migrációval szembeni küzdelemben. Fontosnak nevezte, hogy az unió hasonló döntéseket hozzon, mint az osztrák fővárosban tárgyaló országok, hiszen szerinte akkor lehet egész Európában hatékonyan fellépni az illegális migrációval szemben. Magyarország kezdettől fogva azt hangsúlyozta, hogy meg kell állítani az illegális migrációt, ma már az unió jelentős tagállamai is ezt gondolják – mondta Kontrát Károly.

A bécsi tanácskozáson osztrák, magyar, bolgár, cseh, horvát, lengyel, román, szlovák, szlovén, albán, boszniai, montenegrói, macedóniai, szerb, koszovói és görög tárcavezetők és a Közép-Európai Védelmi Együttműködés illetékesei vettek részt.