A Bohuslav Sobotka vezette kabinet ezzel a döntéssel reagált a cseh Gazdasági Kamara, valamint az Ipari és Kereskedelmi Kamara hétfői felszólítására, hogy tegye haladéktalanul lehetővé további ukrán vendégmunkások azonnali toborzását és alkalmazását. Nem állunk meg az eredetileg ötezresre tervezett kvótánál – mondta Jan Mládek ipari és kereskedelmi miniszter. Megjegyezte: eddig már 3800 ukrán jelentkező van csehországi munkára, tehát az eredeti keretet három hónap alatt megtöltenék. A miniszter szerint megerősítik a belügyminisztérium illetékes osztályát is, amely a csehországi munkát igénylőket ellenőrzi. A munkaadók szerint a cseh kormány hivatalos munkaerő toborzó programja Ukrajnában nem működik, és a kabinet által megállapított kvóták már júniusig ki vannak használva. Egy csehországi munkaengedély elintézése általában 3–6 hónapig tart.

Felszólítjuk a cseh kormányt, hogy haladéktalanul fogadja el a külügyminisztérium kérését további diplomaták alkalmazására, hogy felgyorsulhasson a kérelmek elbírálása, és a vállalatok számára biztosított legyen a szükséges munkaerő – olvasható a hétfői felhívásban. A vállalkozók és munkaadók szövetségének konföderációja szerint jelenleg mintegy 140 ezer alkalmazottat keresnek a csehországi cégek. Jan Wiesner, a konföderáció elnöke szerint Csehországban a munkanélküliség jelenleg alig néhány százalékos, így cseh munkaerővel nincs is esély betölteni az üres álláshelyeket. Amennyi­ben a cégek a hosszadalmas ügyintézés miatt fél évet kénytelenek várni, komoly gazdasági veszteség éri őket.

Az ukrán munkaerő fokozottabb alkalmazása iránti igény mögött a szakszervezetek szerint nemcsak gazdasági racionalitás van, hanem az is, hogy az ukránok elvállalják azokat a rosszul fizetett munkákat is, amelyeket a csehek már nem. Josef Stredula szakszervezeti vezető úgy véli, hogy a több ukrán vendégmunkás, tehát az olcsóbb munkaerő behozatalának érvei mögött a vállalatok tulajdonosainak spekulációi is meghúzódnak. Michaela Marksová népjóléti miniszter ezért a döntésről való szavazáskor tartózkodott. Jelenleg több mint 140 ezer ukrán állampolgár dolgozik hivatalos engedéllyel Csehországban.