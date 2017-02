A döntővel is felérő mérkőzés első pontjait a kolozsvári csapat szerezte, amire Jeffery gyorsan válaszolt egy triplával (2–3). A soron következő kosárváltást Huţanu és Thompson hármasa követte (4–11), Dragan Petricevic pedig időkéréssel próbálta megtörni a lendületünket. Ez nem jött össze tanítványainak, s Kilin távoli dobásával zártuk a roppant jól sikerült negyedet (7–20). A második játékrészt Jeffery triplája nyitotta meg, a folytatásban begörcsöltünk, és csak négy perc elteltével szereztünk újabb kosarat (11–25). A kincses városbéli egyetemisták nem találták a jól záró védelmünkre az ellenszert, mi azonban kontrából többször is eredményesek voltunk, és 24 pontos előnnyel vonultunk szünetre (15–39). A második tíz percben pályára lépett a zöld-fehérek új szerzeménye, Shegog is, aki két kosárral iratkozott fel a pontszerzők listájára. A harmadik negyedben folytatódott jó játékunk, és majdnem minden kosarunk után növelni tudtuk a két csapat közötti különbséget. A szünetben Petricevic mesternek sikerült felráznia lányait, de ez semmire sem volt elég a hősiesen küzdő lányainkkal szemben (26–57). A nagyon fizikális játék miatt az utolsó tíz percre elfáradtunk, így részünkről kevés pont született. Ezzel ellentétben a vendégek kihasználtak minden lehetőséget, s Butulija irányításával csak 18 pont hátrányban zárták a mérkőzést (49–67). A Sepsi-SIC megérdemelten nyert, a pénteki elődöntőben pedig a Târgovişte vár rá.

Mestermérleg: * Dragan Petricevic (Kolozsvár): Súlyos vereségbe szaladtunk bele, még úgy is, hogy az utolsó negyedben csökkentettünk a hátrányunkból. Egyszerűen nem nőttünk fel a feladathoz * Zoran Mikes (Sepsi-SIC): Ezen a meccsen minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Keményen kezdtünk, jól játszottunk, és erre nem tudtak válaszolni a kolozsváriak. Most már a pénteki meccsre kell összpontosítanunk, és a döntőbe jutásra.

Târgovişte–Szatmárnémeti VSK 72–60

A harmincadik egymás elleni meccsen sem termett babér a Szatmárnémeti VSK együttesének, amely a Román Kupa nyolcas döntőjének nyitómérkőzésén egy megnyert és három elvesztett negyed (17–15, 17–19, 19–11, 19–15) után tizenkét pontos különbséggel kapott ki a Târgoviştétől. A pontszerzők: Chivu 2, Toma 10, Coker 16, Poole 19/6, Green 12, Fodor 4, Dincă 9, illetve Reed 11, Laza (Tarţa) 4, Tavic 10/3, Baltic 9, Oláh 11/9, Batey 13, Ferenczi 2.

Mestermérleg:* Cătălin Tănase (Târgovişte): Három kemény bajnoki után jöttünk Sepsiszentgyörgyre, s úgy érzem, megdolgoztunk a győzelemért. Fáradtak vagyunk, de remélem, a pénteki elődöntőre kipihenjük magunkat * Araujo Jose (Szatmár): A harmadik negyed közepéig szoros volt a mérkőzés, ám a sok tévedésünk rányomta bélyegét a végeredményre. Tanulnunk kell a hibáinkból.

A mai program

A Román Kupa második játéknapján, azaz ma további két negyeddöntőt rendeznek a Szabó Kati Sportcsarnokban. A délutáni mérkőzésen a Brassói Olimpia és a Galaci Phoenix csatázik egymással (játékvezetők: Mircea Şerban, Bukuresti László, Amalia Marchiş), míg az esti találkozón a Marosvásárhelyi Sirius és az Alexandria küzd meg a legjobb négy közé jutásért (játékvezető: Bogdan Podar, Alin Faur, Alexandra Stan).