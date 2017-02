Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerdán New Yorkban ünnepélyes keretek között adta vissza egy Németországból elmenekült zsidó család hagyatékkezelőjének azon értékes festmények egyikét, amelyeket a nácik annak idején erőszakkal elvettek tőlük.

A Jan Franse Verzijl festette Fiatal férfi Bacchusként című festményt Max Stern műkereskedőtől vették el. Több mint nyolcvan évvel ezelőtt a nácik mások mellett az ismert német zsidó galériatulajdonost, Max Sternt is arra kényszerítették, hogy eladja nekik a család mintegy 400 értékes festményből álló gyűjteményét. Stern 1937 decemberében elhagyta Németországot, és a kanadai Montrealban telepedett le, ahol híres műgyűjtő és műkereskedő lett. 1987-ben hunyt el, és gyűjteményét alapítványára és annak három haszonélvezőjére – a kanadai Concordia és McGill egyetemekre, valamint a jeruzsálemi Héber Egyetemre – hagyományozta.

Az FBI műkincsrablásra szakosodott részlegének egyik munkatársa 2015-ben egy New York-i kiállításon vette észre a most visszaszolgáltatott festményt, amely egy olasz galériatulajdonos birtokában volt.

Az amerikai külügyminisztérium egyik főosztályán hat munkatárs dolgozik azon, hogy felkutassa a nácik által egykor eltulajdonított műtárgyakat és egyéb javakat, köztük banki letéteket. A külügyminisztérium intendánsa, Maria Vullo elmondta, hogy a németalföldi mester alkotásának visszaszerzése „kicsiny, jelképes igazságszolgáltatás azoknak, akik megszenvedték a Holokauszt elmondhatatlan rémségeit”. (MTI)