Isten is hat nap alatt teremtette a világot. Úgy látszik, ez az idő elegendő volt a román közvéleménynek is, hogy megváltoztassa a kormány határozatát, azt a bűvös 13-as sürgősségi rendeletet.



Az előző századokban, sajnos, sok olyan eset történt, amely nem vált dicsőségére sem a népnek, sem az országnak. Most a 2017. január 31. és február 5. közötti hat nap végre megváltoztatja és eltörli azt a helytelen életmódot, ami a lopást, tolvajlást, csalást, hazudozást, egyszóval a korrupciót jelenti országunkban. Ezt a nagy történelmi változást éppen a mai román kormány idézte elő, két olyan, suttyomban hozott sürgősségi rendelettel, amely kiütötte a biztosítékot.

Százezrek vonultak az utcákra Romániában tüntetni éjjel-nappal, fiatalok, öregek, férfiak és nők, ölbe vitt kisbabák és ölebek, gyermekek, kutyák-macskák stb., hogy érthetővé tegyék az ország vezetői számára: elég a rosszból. Felébredt az alvó oroszlán: az emberek hangos szóval, síppal, dobbal fejezték ki sokrétű kívánságaikat, ami a korrupciót ítéli el minden szinten. Ez vonatkozik az államelnöktől lefelé minden fő- és albeosztású emberre. Boldog vagyok, hogy ezt is megértem, s a nép egyhangúlag kinyilvánította: nem kér többé a korrupcióból ebben az országban! Tízezrek szájából hangzott el: tolvajok, rablók, csalók, szégyen-szégyen, le velük, gyalázók stb. Remélhetőleg azok, akik már „ülnek” vagy éppen „sorban állnak”, le fogják tölteni büntetésüket, mert nincs kegyelem, nincs csökkentés, nincs felmentés. Végre győzött a második forradalom is Romániában, igaz, hogy a győzelem nem került semmibe.

A nagy mogulok, miniszterek, ügyészek, ügyvédek, policok, igazgatók, elnökök, pópák stb. most már végre tudomásul vették, hogy vége az aranykornak. Nem kell az államelnöknek csak az egyik oldalt támogatni, mert ugyebár rossz apa, aki a családjában különbséget tesz a gyermekei között! Ha netalán mégsem így lesz, ismét utcára vonulás várható.

N.-Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva