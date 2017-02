Minden elvett vagy megszüntetett intézmény nemzetünk további elsorvasztásához vezet. Nem elég a sok zászlóper, egy betű, és amit magyarul írtak, arra azonnal lecsapnak, mint a keselyű az áldozatára. A csíki sör betiltását is a neve miatt rendelték el.

Még nagyobb veszteség a sepsiszentgyörgyi Kós Károly-iskola össze­vonása – a polgármesteri hivatal agyalta ki, feladva egy magyar iskolát. Hiába próbálják kimagyarázni a határozataikat, saját nemzetünk ellen vétenek. Ne hagyjátok a templomot, az iskolát – a költő figyelmeztetésére nem figyeltek? Ha nem is telik be minden terem, a közszolgáltatásokat lehet csökkenteni, elzárva a nem használt tereket. Emlékszem, a Ceauşescu-világban, ha egy román gyermek került a faluba, tanítót alkalmaztak. Úgy védték nemzetüket. Mi viszont önként feladjuk jogainkat, tulajdonainkat. Ha tényleg elfogadják majd a kegyelmi törvényt, amelyet kiagyaltak, mentik majd a korrupt bűnözőket, a jó barátokat – no, még csak ez hiányzik az országnak, készül a balkáni lecsó.

Jáger Árpád, Felsőrákos