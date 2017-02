May, aki tegnap Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel tárgyalt a Downing Streeten, a megbeszélést követő sajtóértekezleten kérdésre válaszolva kifejtette: brit állampolgárok körében aggodalmat keltett az a lehetőség, hogy Trump intézkedésének hatálya rájuk is kiterjedhet. Ezért a brit kormány az elnöki rendelet kihirdetése után felvette a kapcsolatot az amerikai kormánnyal annak érdekében, hogy az intézkedés kettős állampolgárságú briteket ne érintsen hátrányosan – mondta a brit kormányfő. Trump rendeletét más magas rangú brit politikusok is bírálták az elmúlt napokban. Boris Johnson külügyminiszter, aki a minap a londoni alsóház képviselőit tájékoztatta az amerikai intézkedésekről, illetve az elnöki rendeletek ügyében London és Washington között lezajlott egyeztetésekről, felszólalásában erősen vitathatónak nevezte az amerikai elnök által hét muszlim többségű országra kirótt ideiglenes beutazási tilalmat. Johnson is kijelentette, hogy a brit kormány nem kíván Trump rendelkezéseihez hasonló intézkedést alkalmazni. A héten a brit parlament alsóházának elnöke kijelentette: nem akarja, hogy Donald Trump tervezett londoni látogatása idején beszédet mondjon a törvényhozás két házának tagjai előtt.

Theresa May, aki nemrégiben Washingtonban tárgyalt az amerikai elnökkel, állami látogatásra szóló meghívást adott át Trumpnak, aki a meghívást el is fogadta. A London által állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan a brit uralkodó vendégei. Trump elődje, Barack Obama 2011-ben járt állami látogatáson Londonban, és beszédet is mondott az alsóház és a felső kamara, a Lordok Háza tagjai előtt.

John Bercow, az alsóház elnöke hétfőn képviselői kérdésre válaszolva kijelentette: már a muszlim többségű országokból érkezők beutazására Trump által kihirdetett tilalom előtt is erőteljesen ellenezte, hogy az amerikai elnök felszólaljon a parlamentben, azóta pedig még erőteljesebben ellenzi. Bercow – akit a kormányzó Konzervatív Párt delegált a házelnöki tisztségbe – kifejtette: a Londonba látogató külföldi vezetőknek nem automatikus joguk, hogy felszólaljanak a parlament két háza előtt, ez olyan megtiszteltetés, amelyet ki kell érdemelni.