Több sepsiszentgyörgyi lakos is felháborodásának adott hangot az elmúlt napokban a megyeszékhelyen bevezetett új ingatlanadó-kiszabási rendszer miatt, amelynek következtében azzal szembesültek, hogy tetemesen – akár hatvan-hetven százalékkal - megnőtt az épületeik, területeik után a városkasszába befizetendő összeg. A decemberben elfogadott tanácshatározat szakított az adóövezetek meghatározásának eddigi gyakorlatával, és egy többtényezős, az elhelyezkedés mellett az utcák korszerűségi szintjét is figyelembe vevő rendszert vezetett be. Ennek hatásait sokan akkor érzékelték, amikor az adóhivatalnál fizettek.