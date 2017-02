Rico Racoviță, az iroda vezetője érdeklődésünkre kifejtette: egyelőre nincs komolyabb fennakadás tevékenységükben, annak ellenére, hogy a megoldandó igénylések nagyjából kétszeresére nőttek február elseje után, amikor hatályba lépett az illeték eltörlését elrendelő törvény. A legtöbb beíratási igénylés olyan járműre vonatkozik, amely már be volt jegyezve az országban, de közben eladták, megvárták, hogy az illetéket eltöröljék, és most úgymond „teljesen törvényesen szeretnék használni”.

Az igénylők jó része a természetes személyek közül kerül ki, ezért számukra két ablakot működtetnek, a harmadiknál pedig jogi személyektől veszik át a dosszié­kat. Utóbbi ablaknál eddig az átmeneti rendszámokat lehetett kiváltani, de ezekre az igény nagyon megcsappant, hiszen mindenkinek az a célja, hogy mihamarabb bejegyeztesse járművét, ezért oda a jogi személyeket is át tudták irányítani – tette hozzá Racoviță.

Az igazgató szerint nem volt példa incidensre, az emberek megértették, hogy csak­is sorszám szerint lehet az ablakhoz járulni, és noha állandóan érkeznek újabb igénylők, viszonylag jól halad minden. Ugyanakkor számítanak arra, hogy az elkövetkezőkben tovább nőhet az igénylések száma, egyrészt, mert a megyei gépjármű-nyilvántartó elkezdte kibocsátani az eredetiségi bizonylatokat, emellett azzal is számolnak, hogy a külföldről behozott járművek száma is megnő hamarosan, és ezeket is be akarják majd jegyeztetni – fűzte hozzá. A gépjármű-nyilvántartónál már kimondottan nagy a forgalom, Racoviță értesülései szerint csak márciusra tudják előjegyezni az eredetiségvizsgálatot igénylőket.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az iroda már múlt szerdától módosított ügyfélfogadással működik, a beíratáshoz szükséges iratokat személyesen benyújtókat más órában fogadják, mint a felhatalmazással több dosszié­val érkezőket, így utóbbiak nem okoznak torlódást.