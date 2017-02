Hangsúlyozta, ha megnézzük, hogy a 2017-es költségvetési tervezetben mintegy tízmilliárd lejt irányoztak elő különböző beruházásokra – miután a Dacian Cioloș vezette szakértői kormány előző évben nullára vágta az erre szánt alapokat –, továbbá figyelembe vesszük, hogy az Európai Uniótól idén mekkora összeget szeretnének lehívni és felhasználni a tavalyi nullához képest, és beleszámítjuk a fizetés- és nyugdíjemeléseket, amelyeket kedden elfogadtak, azt lehet mondani: ha programját betartva dolgozik a kormány, valóban jó eredményt lehet elérni. A háromszéki szenátor szerint az RMDSZ azért szavazta meg a költségvetést, mert abban több olyan elem is fellelhető, amely a szövetség programjában is szerepel. A szövetség egyik fő prioritása az infrastruktúra fejlesztése, elsősorban az erdélyi autópálya tovább építése.

A megyei utak korszerűsítésére a két székely megye, az RMDSZ lobbijának köszönhetően, egy-egy millió lejt kap pluszba, de a költségvetési tervezetben már szerepelt egy-egy millió lej erre a célra, így tehát tavalyhoz képest megyénk kétmillió lejt kap. Nagy lobbizás folyt a Kézdivásárhelyt Sepsibükszáddal összekötő országút befejezése érdekében is, amire 8,5 millió lejt irányoztak elő, legkésőbb a második fél évben elkezdik a munkálatokat. A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház idén több mint egymillió lejhez jut további korszerűsítésre, fejlesztésre. A szenátor reménykedik abban, hogy a Kézdivásárhelyen áthaladó 11-es országút korszerűsítését is sikerül kivitelezni. Fejér László Ödön a kézdivásárhelyi fedett uszodáról is beszélt. Ennek érdekében Bokor Tibor polgármesterrel közösen lobbizik majd a beruházás folytatása és finanszírozása érdekében, amit a kormánynak a külön költségvetésében szereplő keretösszegből kellene biztosítania. A honatya szerint az is az RMDSZ sikerének könyvelhető el, hogy tíz év után a magyar történelmi egyházak személyzetének államtól kapott fizetése öt százalékkal emelkedik. Ez Háromszéken tizenhat egyházi alkalmazottat, kisegítő személyzetet érint.