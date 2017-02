Romániában minden egyes hatalomváltás olyan, mintha istenek cserélnének helyet

– új kuruzslók kerülnek az élre, mögöttük pedig ott szedik a lábukat a bérletes kurvák; a jóhiszeműeket a partvonal mellett tartják, hogy jól mutassanak vidéken. Összehasonlíthatjuk vajon Vasile Puşcaşt, az EU-csatlakozás főtárgyalóját ezekkel a mostaniakkal, a kilépéssel foglalkozókkal? Ráadásul: amióta Iordache (igazságügyi miniszter – a szerk.) színre lépett, az emberek tényleg komolyan veszik a viccet, hogy Caracalban borult ki az ostobákat szállító szekér. Tegyük még hozzá a teleormani titkárnőt, az úgynevezett belügyminisztert, aki képtelen volt megakadályozni, hogy a Bukarestben történtek ukrán Majdannak tűnhessenek. Vagy nem is akarta? Ennyire volt képes, összeszámolni azokat az újságírókat, akik nem értenek egyet egy senki rendeleteivel? Az Országos Korrupcióellenes Ügyészséget akarják felszámolni a mostani vezetők? Milliók lesznek az utcán.

Nem hiszem, hogy az SZDP-tagok Románia sarokba állítását szeretnék: az Európai Parlament tegnap felelősségre vonta az országot, szintén tegnap egy befektetési alap elhalasztotta 100 millió euró kihelyezését Romániába, szintén tegnap az Európai Bizottság szocialista első elnökhelyettese, Frans Timmermans felhívást intézett a román szocialistákhoz: „Kérem, ne tegyenek ellentétes irányú lépéseket a korrupcióellenes harcban.” Nagyon kutyafuttában ez egyetlen nap mérlege. Szívesen befektetnél egy olyan országban, ahol az üzleti környezetért felelős miniszter – szégyenében – távozik a kormányból?



Ha a szociáldemokraták tényleg egy modern baloldalt, olyan ideológiát szeretnének,

amelyben úgy érzik, kiteljesedhetnek, akkor most ki kell kényszeríteniük Dragnea leváltását: a teleormani ispán vezetésével sohasem vakarják le magukról a „SZDP = RKP” címkét (RKP – Román Kommunista Párt – a szerk.), akármennyi alkalmas emberük lenne is vidéken – mégpedig azért, mert Dragnea egyszerűen kinyírt bármilyen kiválasztási rendszert. A szocialisták a jelenlegi csapattal Ion Iliescu korszakába tértek vissza – botrányt exportálunk, megkérdőjelezzük egy amúgy is lejáratott ország európai elkötelezettségét. Az elítélt Liviu Dragnea „bullshit”-nek nevezte a korrupcióellenes harcot az SRF-nek, a svájci rádió- és televíziótársaságnak adott interjújában. Még jó, hogy nem mondta ki nyíltan, hogy az SZDP-sek kenőpénzből élnek, nem fizetésből. Milyen következtetést vont le a svájci sajtó? „Kormánya most azért dolgozik, hogy bebiztosítsa Romániában a korrupció ragyogó jövőjét.” Ez nem elég, hogy Dragnea repüljön?

Itt megállok, nem adok leckéket – amúgy is kívülről fújjuk, mindennap. De íme egy elolvasásra és végiggondolásra érdemes üzenet: „A spanyol kollégák megkérdezték, mi történik Romániá­ban. Mindnyájan a laptop előtt ültünk, az utcákon lévő tömeget néztük, és igyekeztem nekik elmagyarázni, de nem tudtam, elsírtam magam.” És ezt nem egy névtelen bérkommentelő írta, Andra Flaviának hívják, és már sok éve Spanyolországban él. Miért? Mert „a hazám azóta lassan-lassan belülről zabálta fel önmagát” – mondja, és hiszek neki. És te, te SZDP-s, aki nap mint nap elmész dolgozni, te, aki hazavárod spanyolból meg olaszból a gyermeked, te, aki még egy halottól sem lopnál el egy cérnaszálat, te semmit sem mondasz, amikor Dragnea törvénybe foglalja a lopáshoz való jogot? Gondolkozz – ha még szabad.

Sabin Gherman

(România liberă/Főtér)