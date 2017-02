Korábban arról számoltunk be, hogy béke honol a Besenyői-tó partján – most viszont újból elszabadultak az indulatok, a horgászok és pihenni vágyók közötti teret elválasztó kerítés egy részét lebontották. A kerítés felszámolását a maksai polgármesteri hivatal rendelte el, a munkát a szociális segélyre jogosultak végezték.

Deszke János maksai polgármester elmondta: elviekben nem is volt helytelen a kerítés megépítése, de a kapott rendelkezések értelmében utasítást kellett kiadnia a Vad Természet Horgász- és Vadászegyesület által felhúzott drótépítmény lebontására. A felszámolást a szociális segélyezettek végezték. Körülbelül 120 méternyi dróthálót szedtek össze, a tartóoszlopok a helyükön maradtak – mondta el Deszke János. A polgármester szerint a törvénytelenül épített kerítés lebontására két alkalommal is felszólították az egyesületet. Az ügyben amúgy a helyi tanácsban sincs egyetértés, Forró Károly tanácsos úgy véli, az önkormányzati testület határozatára lett volna szükség a bontáshoz.

A Besenyői-tó partjának egyes részeit övező kerítés építését 2013-ban kezdték el. Sok volt ugyanis a vita a tóparti fürdőzők és a horgászok között, a kerítés rendet teremtett, a felek nem zavarták egymást – értékelte a tó kezelését élvező Vad Természet Horgász- és Vadászegyesület elnöke, Selariu Gyula. Állítása szerint megegyezés született – önkormányzat, megyeháza, prefektúra, más érdekeltek közt –, miszerint megosztják a tópartot a fürdőzők és horgászok között.

A tó körüli kerítést – és a tavon folytatott halgazdálkodást – a besenyői lakhelyű Romanov János több intézménynél megóvta, de csak az építészeti felügyelőségtől kapott választ, hogy engedély nélkül épült. Erről értesítették a maksai községházát is a megyei tanács közvetítésével, ugyanakkor a tógazdát is (habár az értesítést egy korábbi címére küldték). Az átirat szerint az engedély nélküli kerítésépítést törvényesítheti vagy megszüntetheti a tavat bérlő egyesület. Az egyesület iktatta a megyei tanácsnál az engedélyeztetéshez szükséges iratcsomót, eleget téve a követelményeknek – de hivatalos választ eddig még nem kaptak. Selariu Gyula hangsúlyozta: mindent megtesznek a törvények betartásáért, céljuk, hogy egyetértés, békesség legyen a tavon horgászók és a tó partján szórakozók között.