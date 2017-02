Kézdivásárhely önkormányzata legutóbbi tanácsülésén a Május 1. utcában egy majdani halastó és szabadidőközpont létesítéséről is döntött.

A téma nem új keletű, már az előző városvezetés is halastavat akart ott létesíteni, és a horgászegyesület is kérte a DAC-tóként ismert Kászon-pataki holtágat, de mindez eddig csak szép terv maradt. A 24 107 négyzetméteres telek, amelyre a szabadidőközpontot tervezik, a város magánvagyonában külterületként szerepel, ahhoz, hogy itt építkezhessenek, övezeti területi városrendezési terv szükséges, továbbá – hogy az önkormányzat pályázhasson halastó és szabadidőközpont létesítésére – a mezőgazdasági minisztérium láttamozását is meg kell szerezniük, amelyhez tanácshatározatot kell csatolni. Ugyanakkor a 24 107 négyzetméteres területet át kell minősíteni belterületté. A tanácshatározatot az önkormányzati képviselők egyhangú vokssal fogadták el. (iochom)