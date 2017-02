A többségi szavazattal meghozott döntést a taláros testület elnöke, Valer Dorneanu jelentette be, aki arra emlékeztetett, hogy az alkotmánybíróság működését szabályozó törvény szerint csak hatályban lévő sürgősségi rendelet alkotmányosságát vizsgálhatják meg, a vitatott sürgősségi rendeletet azonban időközben hatályon kívül helyezte a kormány. A jogszabály ellen a szociálliberális kormánykoalícióhoz közel álló Victor Ciorbea ombudsman emelt alkotmányossági kifogást, miután Klaus Iohannis államfő és a legfőbb ügyész is ezt kérte tőle.

Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke elmondta: az ombudsmannak joga volt alkotmányossági kifogást emelni múlt héten az akkor még hatályos rendelet ellen, de panasza időközben okafogyottá vált, ezért óvását elutasították. Volt már rá precedens, hogy az alkotmánybíróság hatályon kívül helyezett jogszabályok alkot­mányosságát is megvizsgálta olyan esetekben, amikor azoknak voltak már jogkövetkezményei, a tüntetéseket kiváltó rendeletnél azonban nem állt fenn ez a helyzet – tette hozzá.

A taláros testület korábbi vizsgálatai nyomán kiderült, a kormány azzal nem sértett alkotmányt, hogy a büntetőjogot sürgősségi rendelettel módosította, arra a kérdésre azonban továbbra sincs válasz, hogy indokolt, tehát alkotmányos volt-e a büntetőjogba való beavatkozás. A kormány csak kivételes esetekben avatkozhat be sürgősségi eljárással a törvényhozásba, a rendeletben szereplő indoklást viszont az ombudsman nem találta kielégítőnek. A kormány egy uniós irányelvre hivatkozott a rendeletben, amelynek alkalmazási határideje 2018 áprilisában jár le.