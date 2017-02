A dokumentum szerzői szerint az utóbbi két évtizedben egy sor negatív jelenség – a globalizáció, a túlzásba vitt politikai korrektség, a történelem tendenciózus átírása, a nemzeti jelképek gyalázása, a termőföldek és az altalajkincsek eladása, az erdőirtás – aláásta a románság nemzeti identitását, az ország szuverenitását. Különösen aggasztónak nevezik a visszatérő regionalizációs kísérleteket és „az alkotmány előírásaiba ütköző, az európai integrációs tendenciákkal is ellentétes etnikai alapú autonóm enklávék létrehozására irányuló próbálkozásokat”.

Az akadémikusok az 1918-as egyesülés közelgő centenáriumára is hivatkozva felhívást intéznek a néphez és az állami hatóságokhoz, hogy lépjenek fel a nemzeti identitás, Románia szuverenitása, nemzeti egysége és a jogállam stabilitása elleni támadások megelőzése, ellensúlyozása, illetve – amennyiben törvénysértés is történik – megbüntetése érdekében.

A felhívást Ioan-Aurel Pop történész, Gheorghe Păun matematikus és Victor Voicu orvos, nyugalmazott tábornok kezdeményezte, és az akadémia 84 tagja írta alá.