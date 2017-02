A diplomácia vezetője elmondta: Brüsszelben is kedvező visszhangja volt annak, hogy a kormány hatályon kívül helyezte a vitatott sürgősségi kormányrendeletét, de a büntetőjog kiigazításának kötelezettsége továbbra is fennáll. Meleşcanu közölte: a jövő héten Brüsszelbe látogat Sorin Grindeanu miniszterelnök, hogy Bukarest terveit ismertesse. A külügyminiszter szerint a kormány egyik fő célkitűzése az igazságszolgáltatás jó működési feltételeinek megteremtése, beleértve a korrupcióellenes ügyészséget is.