A rangsorban a Gheorghe Hagi által irányított alakulattól négy ponttal lemaradó Steaua hazai közönség előtt az FC Voluntari ellen lép pályára. Izgalmas mérkőzésnek ígérkezik az újonc Medgyesi Gázmetán és a Kolozsvári CFR közti találkozó, viszont a két sereghajtó, vagyis a Temesvári Poli és a Marosvásárhelyi ASA is egymásnak feszül utóbbi otthonában. A címvédő Astra a Jászvásár vendégeként gyűjtheti be az újabb három pontot, illetve a harmadik helyen álló Craiova az FC Botoșani otthonában játszik.

A mérkőzések: * ma Marosvásárhelyi ASA–Temesvári Poli (17.30 óra), Jászvásár–Astra (20 óra) * szombaton FC Botoșani–Craiova (18 óra), Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR (20.30 óra) * vasárnap Steaua–FC Voluntari (20.30 óra) * hétfőn Viitorul–Pandurii (17.30 óra), Chiajna–Dinamo (20 óra). A mérkőzéseket a DigiSport, a Dolce Sport és a Look élőben közvetíti. (m)