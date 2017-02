És mindenki csodálkozik, hogy a románok nem tiltakoztak, mikor az aranykorban semmijük sem volt. (De abból viszont elég sok.) Aztán nem lázadoztak az utcán, mikor Băsescu idejében úgy levágták a fizetéseket, mint az erdőket. Mert a nép már ilyen: hálátlan. A fiatalok még inkább, pedig az új kormány ingyen vasútjegyet biztosít nekik, de ők ahelyett, hogy kirándulni mennének, tüntetni járnak Bukarestbe. Ha már ott lófrálnak, a Cotroceni-palotához kellett volna vonulniuk az elnök ellen, és nem a kormánypalota előtt, a Győzelem téren protestálni, ahol ráadásul győzelmet is arattak a hírhedt 13-as sürgősségi kormányrendelet fölött. De nekik ez sem elég, s a kormány menesztését követelik. Szinte hihetetlen, hogy a modern technika segítségével (Facebook) milyen ügyesen szervezik ezeket a tiltakozó összejöveteleket. Bár némi magyarázat lassan kerül rá. Ahogy telik az idő, kibújik a szög a zsákból, amire kormányhoz simuló tévé(szenny)-csator­nák „szakértői” már célozgatnak, hogy tudniillik, a tüntetések mögött külföldi, okkult erők állnak. És – szerintük – kik mások, mint ’89-ben: az oroszok és a magyarok. Élő példa a „revizionista” Tőkés László, aki szintén támogatja a megmozdulásokat. Tiszta szerencse, hogy Dragnea nem jött rá, a román tüntetők Petőfi A nép nevében című versét követik: „Még kér a nép, most adjatok neki!” A moldvai elnök egyik oldalon szorongatja Romániát, és egész Moldvát akarja Putyin segítségével. Másik felől a magyarok természetesen és szokás szerint Erdélyt, szintén orosz segedelemmel. (Vajon miért is járt Orbán Viktornál az orosz elnök a múlt héten?) Ráadásul az egyik képviselő (Cătălin Rădulescu) fölfedte, hogy Iohannis „nem a mi elnökünk... Ő Németországból jött”. Azt is hozzátehette volna, hogy a magyarok hozták ide. Szerencsére, érkezett némi amerikai hadi felszerelés katonákkal, amit Dragnea és a miniszterelnök Grindeanu intézhetett Amerikában jártában. Ahelyett, hogy ilyen, a hont érintő problémákkal foglalkozhatna a kormány, saját nemzettársai támadásait kell kivédenie. Ráadásul a hazaáruló államelnök, Iohannis is lovat adott a lázongók alá, vagy inkább elefántot. Most aztán az elnöki palota előtt farkasszemet nézhetett zajos vendégeivel, akik még egy meleg teát sem fogadtak el tőle. Lehet, inkább miccsel és sörrel kellett volna traktálnia őket.

Azon is filozofálnak az okosok, hogy hol voltak ezek az ifjak, akik napok óta tüntetni járnak, a választások idején. Miért nem mentek el december 11-én szavazni, hiszen akkor dönthettek volna, ki vezesse az országot. A válasz pedig egyszerű: mert nem volt, és nincs akire. Látja ezt az elnök is, mert nem akar előrehozott választásokat. Ezért azt mondja, hogy a kormány álljon neki dolgozni. Azt nem meri kijelenteni, hogy éjjel-nappal, csak azt, hogy nappal, mert attól fél, az éj leple alatt esetleg ismét elkövetnek valami huncutságot, mint múlt kedden, és akkor két kedden sem lesz tisztességesebb élet Romániában. Pedig nem is igaz, hogy a kormány nem végzi a dolgát. Annyi a munkája, hogy arra a parlamenti gyűlésre sem ért el, amelyen Iohannis szónokolt. Aki persze semmivel nincs megelégedve. Neki egy miniszter kínkeserves leváltása kevés, előrehozott választások kiírása sok. Nem csoda, ha Dragneáéknak is elege van Iohannisból. Különben mindenki mindenkivel nyakig van. A nép a kormánnyal: le szeretné cserélni. A kormánynak is elege van a népből, csak azt – sajna – nem lehet leváltani.