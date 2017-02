Előző írásunk

Isten szava. És a nép megszólala a tereken, ahová tüntetni kivonult. Ennek hatására a kormány úgy visszaszívta a 13-as (szerencsétlen szám!) sürgősségi kormányrendeletet, amely a büntetőtörvénykönyv-módosítást tartalmazza, mint vő pénzkunyeráláskor az anyósócsárlást. De most ez sem elég, mert a tömeg telhetetlen. Kormányunk meg tehetetlen. A tüntetők húsz százaléka ráadásul a jelenlegi kormánypártokra szavazott, s most mégis ellene tüntet. Pedig a győztesek nekifogtak szaporán osztogatni, de a hálátlan honpolgárok ennek ellenére most háborognak.