A szezon két legjobb csapata mérkőzött meg egymással tegnap kora este a Szabó Kati Sportcsarnokban: a Sepsi-SIC a hazai pálya előnyét élvezte, a Târgovişte pedig úgy lépett pályára, hogy ő az egyetlen alakulat, amelynek sikerült idén nyernie a bajnoki és a Román Kupa címvédő zöld-fehérek ellen. A hagyományokhoz híven az együttesek tegnapi összecsapása most is parázs mérkőzést hozott, majdnem teljes egészében a védekezésről szólt, de a végeredmény nem kedvezett nekünk.

Egy-egy elrontott támadással indult a találkozó, a meccs első kosarát Coker szerezte. Erre Gödri-Părău válaszolt, majd Toma két értékesített büntetővel újra előnybe hozta a Târgoviştét (2–4). A folytatás a kihagyott támadásokról szólt, majd Thompson egyenlített, Huţanu triplájával pedig megszereztük a vezetést (7–4). A következő percekben felváltva vezettek a csapatok, s az első tíz perc hajrájában Gödri-Părău öt pontjának köszönhetően 14–12-vel zártuk a játékrészt. A második negyed eleje Jefferyről szólt, aki három kosarával nyolc pontra emelte csapata előnyét, és abban bíztunk, hogy ez a meccs is legalább annyira sima lesz, mint a Kolozsvári U elleni szerdai negyeddöntő. Ezt követően itt is, ott is maradt ki ziccer, a cserepadról beálló Shegog remekelt a palánk alatt, és hétpontos előnnyel vonultunk szünetre (30–23). A harmadik negyedet Coker duplája nyitotta meg, amelyre egy 8–0-s részsikerrel válaszoltunk, és a 25. percben tizenhárom ponttal vezettünk (38–25). Talán ekkor azt hittük, hogy megvan a győzelem, és elbíztuk magunkat… Rosszul tettük, hiszen Cătălin Tănase tanítványai nem adták fel a harcot, és a játékrész végére feljöttek hétpontnyi különbségre (43–36). Csapnivalóan kezdtük az utolsó negyedet, hiszen úgy kaptunk 12 pontot, hogy egyet sem dobtunk, ekkor a vendégek már 5 ponttal vezettek (43–48). A kosárcsendünket Marshall törte meg, s a 35. percben újra egyenlő volt az eredmény (48–48). A folytatásban mi voltunk a jobbak, és 54–49-es állásnál már láttuk az alagút végén a győzelem pislákoló fényét. Sajnos, a târgoviştéi lányok innen is fel tudtak állni: előbb Toma távoli dobása ért célba, majd Coker egyenlített 54-re, a vége előtt 10 másodperccel pedig Poole előnybe juttatta csapatát (54–56). A soron következő támadásunkat nem tudtuk pontra váltani, hiszen szabálytalankodtak Gödri-Părăuval szemben, játékosunk pedig csak egyik büntetőt tudta értékesíteni (55–56). Vészesen fogyott az idő, s csak az ötödik csapatfault révén szerezhettük vissza a labdát. A megítélt büntetőket Green értékesítette (55–58). Szentgyörgyi időkérés következett, ám a megbeszélt taktika nem jött be, hiszen Jeffery távoli dobása kimaradt, és a Sepsi-SIC hárompontos vereséggel búcsúzott a Román Kupától (55–58).

Mestermérleg: S Zorán Mikes (Sepsi-SIC): Nem az utolsó másodpercekben veszítettük el a mérkőzést, hanem valamikor a harmadik negyedben. Ki kell elemeznünk hibáinkat. Nagyon bosszankodom a vereség miatt, hiszen szurkolóink megérdemelték volna a győzelmet. A kudarc ellenére bízom a csapatomban és abban, hogy a bajnokságban jobban teljesítünk. S Cătălin Tănase (Târgovişte): Ma nagyon ment a játékunk, s csak így tudsz nyerni a Sepsi-SIC ellen. Büszke vagyok a lányokra, hiszen jól kosaraztak. Mi mindig a győzelemért játszunk, s soha nem adjuk fel. Remélem, megnyerjük a Román Kupát, de most két lábbal a földön kell maradnunk, hiszen bárkivel is játszunk a döntőben, nehéz mérkőzésünk lesz.

Brassói Olimpia a másik döntős

A negyeddöntőben a Galaci Phoenixet búcsúztató Brassói Olimpia sima győzelmet aratott az Alexandria ellen meglepetést okozó Marosvásárhelyi Siriusszal szemben, és a 72–57 arányban megnyert mérkőzés után a Târgovişte ellenfele lesz a döntőben. A ma 16.45 órakor kezdődő finálét a DigiSport élőben közvetíti.