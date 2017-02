Demeter László úgy véli, legsikeresebb rendezvényük, a Magyar Örökség – III. Erdővidéki Honismereti Szabadegyetem és Tábor különleges színfoltot hozott nemcsak az intézmény, de a kistérség életébe is. A tábor négy napja alatt magas rangú vendégeket fogadtak, Obrusánszky Borbálának, Darkó Jenőnek és Harangozó Imrének köszönhetően különlegesen értékes néprajzi-történelmi előadások hangzottak el, és felnőtteknek is szóló kézműves-foglalkozásokon is részt vehetett a mintegy százhuszonöt érdeklődő. „Igencsak a szívemhez nőtt ez a rendezvényünk. Kiváló szakemberekkel alakítottunk ki remek munkakapcsolatot, általuk pedig gazdagodott programunk. Örvendek annak is, hogy a székelyudvarhelyi Arany Griff Rend harci bemutatójának segítségével az évekig Vargyason tartott Erdővidéki Középkori és Reneszánsz Napok hangulatát hozhattuk vissza, miként annak is, hogy a megyében mi hoztuk el s mutattuk be kertmoziban először a nagy sikerű A lovasíjász című dokumentumfilmet” – mondotta Demeter.

A különleges értékkel bíró masztodon jelenleg itthon van, de tavasszal néhány hónapra ismét kölcsönadják a barcarozsnyói Dinó Parknak, majd Sepsiszentgyörgyre kerül a Székely Nemzeti Múzeum egy kiállítására. Ősszel érkezik haza ismét Barótra, amikor megfelelően kialakított teremben homokba helyezik, ahogy megtalálása pillanatában lehetett. A külszíni lignitfejtésben talált bő hárommillió éves masztodonlelet megérdemelné, hogy a Székely Nemzeti Múzeum paleontológiai osztálya Ba­rótra kerüljön – véli Demeter. A meglévő ingatlan bővítésére terv van, pénz még nincs, de az igazgató úgy nyilatkozott, az igényt folyamatosan meg kell fogalmazni, hogy előbb-utóbb célt érjenek, s minden támogatást megkapjanak a meglehetősen drága beruházás fedezéséhez. „Úgy vélem, ennek a világszenzációnak számító masztodonleletnek itthon a helye, s nekünk kötelességünk minél ismertebbé, elismertebbé tenni. Éppen ezért minden lehetséges alkalomkor hangsúlyozni fogom, igenis, Baróton állandó kiállításon kell bemutatni, s itt kell összegyűjteni a Székely Nemzeti Múzeum – amúgy hátrányba szorult – paleontológiai értékeit is. Erdővidéknek szüksége van az ilyen jelentős turisztikai vonzerőre” – mondotta.

A múzeum Homoki Gyulával együttműködve tovább bővítené a néhai Ipartestület székházában berendezett Erdély története az őskortól a második világháborúig című ólomkatona-kiállítását. Bő két éve a kökösi csatát bemutató terepasztalt, illetve a Gábor Áron halálát és a bodvaji ágyúöntést bemutató diorámát állították ki, a tavalyi Erdővidéki Közművelődési Napok alkalmára a tömösi csata terepasztala készült el, idén pedig a győztes piski csatát elevenítenék fel. Várhatóan májusra közszemlére kerül az erdélyi fejedelemség korát bemutató terembe szánt, szászfenesi ütközetet szemléltető terepasztal is.

Idén is együttműködnek a Gaál Mózes Közművelődési Egyesülettel: folytatják az évek óta meglehetős sikernek örvendő Tortoma Önképzőkört, és befogadják az Erdővidéki Közművelődési Napok kulturális és tudománynépszerűsítő előadásait.