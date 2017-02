Két előkészítő osztályt indítanak szeptemberben, egyet a magyar és egyet a román tagozaton, mindkettőt zenei profillal, mivel idéntől az elemi oktatásban nem működhetnek rajz osztályok – tudtuk meg Sebestyén-Lázár Enikő igazgatótól. Újdonság az is, hogy az előkészítő osztályba iratkozóknak egyfajta képességpróbán kell részt venniük, az elvárás csupán annyi, hogy a gyermekek tudjanak egy-két éneket, amit az óvodában vagy a családban tanultak. A beiratkozási időszakban a szülők bemehetnek az iskolába, érdeklődhetnek a választható hangszerekről, a heti óraszámról.

A Plugor Sándor Művészeti Líceum a hétfőn kezdődő második félévben nem csak a hatéveseket kívánja megszólítani, felkészítőket tartanak negyedikes diákoknak, akik szeptembertől egy másik iskolából szeretnének átiratkozni az induló három ötödik osztály valamelyikébe. A gimnáziumi tagozaton külön működik a magyar tannyelvű képzőművészeti és rajz osztály, a román osztály vegyes. A rajz, festészet és szobrászat heti két-két óra, egy órában művészettörténeti alapismereteket tanítanak, a közismereti tárgyakkal együtt csak három-négy órával hosszabb a diákok programja, mint a hagyományos oktatásban – ismerteti az iskolavezető. A zenetagozat számára megfelelő a hangszerállomány, a középiskolai hangszeroktatáshoz hasonlóan az V–VIII. osztályban is van egyéni képzés, minden órát délelőtt tartanak.

Szeptembertől két IX. osztály indul, újdonság, hogy a román tagozaton drámacsoport is lesz, ez az osztály képzőművészet-zene-dráma hármas szakosítású. Ebben a kezdeményezésben az iskola partnere az Andrei Mureşanu Színház. A Plugor Sándor Művészeti Líceumban a vakációban sem áll meg az élet: tegnap fuvola hangjától volt hangos az egyik zeneterem, Császár Katalin tanítványával, a hetedikes Máthé Izabellával gyakorolt, aki az ötödikes Huszár Kincsővel együtt a napokban részt vett a Virtuózok tehetségkutató verseny előválogatóján, amelynek eredményét két hét múlva hirdetik ki. Ma az iskola öt diákja részt vesz Brassóban az országos Crai Nou énekversenyen. Az igazgató kiemeli az iskola kórusai, zenekarai által nyújtott lehetőséget a közösségi élmény megélésére, és a versenyeket, amelyekről sok esetben értékes díjjal térnek haza a diákok.

A művészetek gazdaggá teszik az embert, hatnak a lelkére, az alkotásnak pedig a személyiségfejlesztésben is szerepe van – hangsúlyozza Sebestyén-Lázár Enikő. Tapasztalatuk, hogy képzőművészeti szakos diákjaik könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, zene szakos tanítványaik közül sokan tanárként térnek vissza az iskolába.