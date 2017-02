Klaus Iohannis államfő tegnap kinevezte Ana Birchallt ideiglenes igazságügyi miniszterré, miután a büntető törvénykönyvet és perrendtartást módosító kormányrendelet elfogadását kezdeményező Florin Iordache lemondott a tüntetések nyomán. A Iordache felmentéséről és a Birchall kinevezéséről szóló rendeletek aláírása mellett az államfő tegnap Florin Jianut is felmentette tisztségéből, aki a múlt csütörtökön nyújtotta be lemondását a kereskedelmi és vállalkozásfejlesztési miniszteri tisztségből tiltakozásképpen amiatt, hogy a kabinet az utcai tüntetések ellenére sürgősségi rendelettel módosította a Btk.-t. Jianu helyére az elnök a kormány javaslata alapján Alexandru Petrescut nevezte ki, aki a gazdasági miniszteri tisztséget is betölti.