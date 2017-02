Wilhelm Wegener, a Pro Sanitate Alapítvány megálmodója mindig támogatta azt a közösséget, amely befogadta vállalkozását, évtizedek óta jelentős össze­gekkel segíti többek között a helyi egészségügyi intézményeket. Az alapítvány fő célkitűzése a hátrányos helyzetű ifjak és sérültek támogatása, a fiatalok nevelése, egészséget fenntartó programok finanszírozása, valamint az idősek megsegítése. 2016 augusztusában vált nyilvánossá, hogy Wilhelm Wegener a New Fashion Rt. tizenegy százalékos részesedését egy jelentős összeg kíséretében odaadományozta az általa Németországban bejegyzett W. Wegener Alapítványnak, amelynek a számlájáról a Pro Sanitate Alapítvány saját programjai számára hívhat le pénzeket. Ez gyakorlatilag a hosszú távú és biztos támogatását jelenti a céhes városban bejegyzett alapítványnak.

Amint azt Bakk-Vitális Mária Kinga elmondta, az alapítvány számára az idei év eseménydúsnak ígérkezik, a németországi alapítványtól lehívható negyvenezer euró nagy részét interaktív táblák felszerelésére költik Kézdivásárhelyen és környékén, és ebből finanszírozzák az Ezüst Akadémiát is. Akárcsak az előző években, a KreaKids Stúdió tevékenységét, az általuk beindítani tervezett Baba-Mama Klubot is támogatják. Az alapítvány elnöke azt is közölte, hogy nagy érdeklődéssel várják a Háromszéki Közösségi Alapítvánnyal szervezett Civil licitre érkező pályázatokat. Ha nem is kerül minden pályázat a licitre, a benyújtott dolgozatok fontos információforrást jelentenek számukra, hiszen megtudhatják, hogy mire lenne igény a városban, így az elkövetkező tevékenységeiket ehhez tudják majd igazítani. Idén is kiosztják majd a Pro Sanitate különdíjat – összegezett az alapítvány vezetője.