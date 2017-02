„Nem így terveztük a bejelentését, de ha már így alakult, szeretném megerősíteni az értesülést: bejelentem, hogy a mai nappal befejezem pályafutásomat” – kezdte Facebook-videójában Risztov Éva.

„31 éves vagyok, és az embernek tudnia kell abbahagyni, és valamikor el kell kezdeni élni egy civil életet is” – mondta az olimpiai bajnok, aki azt is hangsúlyozta, hogy ez a döntés végleges, és a korábbi visszavonulásával ellentétben ezúttal nem tér újra vissza.

Risztov megerősítette azt is, hogy egy menedzsmentcégnél kezdett el dolgozni, ahol sportdivíziót indítottak. Egyelőre gyakornokként ténykedik, később pedig sportmenedzserként folytatja a karrierjét.

A korábban háromszor az év legjobb úszójának megválasztott Risztov 2005-ös első visszavonulásáig kizárólag medencében versenyzett, és nyert három világ- és öt Európa-bajnoki ezüstérmet. Négy évvel később tért vissza, akkor már elsősorban a nyílt vízi úszásra koncentrált, de indult hosszabb medencés számokban is, aminek köszönhetően további egy ezüsttel és egy bronzzal gazdagította Eb-éremgyűjteményét. Pályája csúcsaként Londonban olimpiai bajnok lett 10 kilométeren, míg tavaly Rióban címvédőként a 13. helyen ért célba.