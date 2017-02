Sepsiszentgyörgyöt a Sport-All Ski Team és Tanulók Háza tizenkét fős csapata – Molnár Lelle Ágota, Boér Ivor, Molnár Makó, Tóth Attila, Kala Örs, Molnár Etele, Bíró Maja, Molnár Bulcsú, Molnár Aporka, Antal Soma, Rápolti Erhard és Finta Szilárd – képviselte Bocz Attila edző irányításával. Az első futam a műlesiklás, a második pedig az óriás-műlesiklás volt, a két futam időeredménye adta a végső helyezéseket és a dobogósokat. A szentgyörgyiek hat – három első, egy második és két harmadik – dobogós helyezéssel zárták a megmérettetést. A 6 évesek közt Florea Csanád, a 9 éveseknél Molnár Etele és a 14 évesek közt Finta Szilárd mindenkit maga mögé utasítva, az első helyen fejezte be az emlékversenyt. Antal Soma másodikként ért célba a 12 év alattiak között, illetve Bíró Maja a 9 évesek, míg Molnár Aporka a 12 évesek között harmadik helyet szerzett.

„Január 12-e óta szinte minden hétvégén versenyen voltunk sízőinkkel, hiszen az idei év kedvezett ennek a sportágnak, sokkal többet tudtunk kapuk közt edzeni, mint az előző években, és a hóviszonyok miatt lehetőség volt több versenyt szervezni. Ennek eredménye látszik is a gyerekek teljesítményén és eredményein, egyre bátrabban mennek a kapuk között, testtartásuk javul. Nagyon sok fotót készítünk a versenyeken, amelyeket utána kielemzünk. A jövő hétvége újból eseménydús lesz, Maroshévízen vagy Borszéken lesz versenyünk, onnan pedig tovább utazunk Kapnikbányára, ahol vasárnap edzés, hétfőn pedig az országos alpesisí-bajnokság harmadik fordulóján bizonyíthatunk” – nyilatkozta Bocz Attila edző, aki azt is hozzátette, hogy köszöni Bajkó Levente Attila edző, a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a szülők segítséget, illetve az Elenis Kft., King Wash Kft., Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanács és a Sepsi ReKreatív támogatását. (miska)