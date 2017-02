A sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban írt történelmet a Târgovişte, miután szombat délután mindössze egypontos különbséggel diadalmaskodott a Brassói Olimpia ellen a női kosárlabda Román Kupa első nyolcas döntőjének fináléjában. A két csapat párharca szoros, kiélezett küzdelmet és idegtépő véghajrát hozott, a győztes kilétéről pedig a videóbíró döntött. A Dâmboviţa megyei alakulat, akárcsak a Sepsi-SIC elleni elődöntőben, hátrányból állt fel, és megérdemelten nyerte meg a romániai női kosárlabdasport második számú trófeáját.

A târgoviştéiek triplája nyitotta meg a döntőt, a folytatásban pedig felváltva vezettek a csapatok. A 4. percben 8–8 volt az eredmény, s Webb hárompontosával a Brassói Olimpia átvette a vezetést, és négypontos előnnyel zárta az első negyedet (15–19). A második játékrész eleje a brassói csapatról szólt, amely percek alatt 12 pontra növelte a csapatok közötti különbséget (17–29). Cătălin Tănase időkéréssel törte meg a Cenk alattiak lendületét, így Dan Calancea tanítványai nem tudtak nagyobb előnyt összehozni, és 11 pontos brassói vezetésnél vonultak szünetre a csapatok (28–39).

A nagyszünet után az Olimpia Webb két duplájának köszönhetően már 15 ponttal vezetett, s úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés (28–43). A narancssárga mezes târgoviştéiek ezzel nem értettek egyet, s Poole távoli dobásával ébresztőt fújt, és a 27. percre már csak négy pont volt a hátrányuk (43–47). A harmadik negyed hátralévő része roppant kiegyensúlyozottra sikeredett, Pesovic és Webb tripláira pedig tudtak válaszolni Tomáék (50–53). Hárompontos brassói előnyről indult a finálé utolsó játékrésze, de a 32. percben Coker kosarával már vezetett a Târgovişte (54–53). Ghizilă azonban egy hárompontossal újra előnybe hozta csapatát (54–56), de Poole és Dincă is betalált a félkörön kívülről, az eredmény pedig 60–56-ra alakult. A 36. percben Pesovic és Ardelean pontjaival újra döntetlenre állt a mérkőzés (60–60). A következő támadásaikat értékesítették a csapatok (62–63), ám ezután három-három pontszerzési kísérlet is kimaradt. Tizennégy másodperccel az utolsó dudaszó előtt a Târgovişte támadhatott, a labdát vezető Poole ellen nem tudtak szabálytalankodni a brassóiak, és a mérkőzés legjobb játékosának (MVP) megválasztott amerikai betöréssel kosarat szerzett (64–63). Ekkor még csak három másodperc volt hátra a mérkőzésből, s Dan Calancea időt kért. Az oldalvonalról játékba hozott labda Pesovichoz került, aki célt tévesztett, ám a mezőnybe visszapattanó labdát Higgins a kosárba pöckölte. Ekkor felrobbant a brassói kispad, de a mindent eldöntő kosár érvényesítéséhez Grigoraş játékvezetőnek a videóbírót kellett igénybe vennie. A buzăui játékvezető az összecsapás utolsó pillanatainak visszanézése után nem adta meg a kosarat, így végül a Târgovişte örvendhetett a sikernek, 64–63-ra nyerte meg a döntőt.

A szép és jó kosárlabdát hozó döntő legeredményesebb játékosa a 23 pontot jegyző târgoviştéi Poole volt, a Brassói Olimpiától a 22 pontot dobó Webb jeleskedett.

Mestermérleg:  Cătălin Tănase (Târgovişte): Hozzá vagyunk szokva az utolsó pillanatokban elért győzelmekhez. Gratulálok a kosarasaimnak, s nagyon boldog vagyok, hogy vissza­kerültünk a romániai kosárlabda élvonalába. Őszintén megvallom, ha kikapunk, akkor is boldog és büszke lettem volna csapatomra.  Dan Calancea (Brassói Olimpia): Egy szép döntőn vagyunk túl. Az én szemszögemből ezt a meccset nem az a csapat nyerte meg, amelyik jobban megérdemelte volna, hanem a szerencsésebb. A vereség ellenére elégedett vagyok a Román Kupában mutatott teljesítményünkkel.

A sepsiszentgyörgyi kosárlabdaünnep tegnap a Dél és Észak válogatottjai­nak gálamérkőzésével ért véget, a párharcot pedig a déliek nyerték meg 83–82 arányban.