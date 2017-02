Az antalyai felkészülés utolsó napján a piros-fehér mezesek a moldovai másodosztályban szereplő FC Sfîntul Gheorghe elleni újabb felkészülési mérkőzésen léptek pályára, ahol 3–1 arányban a háromszékiek diadalmaskodtak. Valentin Suciu a Niczuly, Burlacu, Ursu, Damian, Dumbravă, Minciună, Thiaw, Iovu, Huiban, Ghinga, Hadnagy tizeneggyel kezdett, de lehetőséget kapott még Fejér, Mitra, Plămadă, Jakab, Ene, Răduţoiu, Chiş és Bujor is. A Sepsi OSK első találatát a csapatkapitány, Hadnagy Attila szerezte a 20. percben, majd az ellenfél a 37. percben Dulgher révén egyenlített. A második játékrészben a csereként beálló Vlad Bujor a 67. percben iratkozott fel a gólszerzők listájára, majd a 72. percben Daniel Ene volt eredményes, beállítva a végeredményt, így a szentgyörgyiek győzelemmel búcsúztak az antalyai edzőtábortól.

Az edzések mellett a Sepsi OSK Törökországban összesen öt felkészülési mérkőzésen lépett pályára. A háromszékiek először a magyar másodosztályban szereplő Nyíregyháza Spartacus ellen játszottak, és 1–0 arányú vereséget szenvedtek, majd a szintén magyar másodosztályban érdekelt Soroksár SC 2–0-ra győzött a Valentin Suciu által irányított csapat ellen. A folytatásban az osztrák harmadosztályban szereplő Deutschlandsberg Sport Club alakulatával zártak döntetlennel (1–1), majd a lengyel másodosztály 9. helyén álló Podbeskidzie Bielsko Biala csapata ellen léptek pályára és szenvedtek vereséget (2–0), végül pedig az FC Sfîntul Gheor­ghe labdarúgóit győzték le.

„A fiúk nagyon pozitívan álltak az edzőtáborhoz, annak ellenére, hogy a törökországi felkészülés előtt már részük volt egy igazán fárasztó fizikai alapozásban. Labdarúgóink számára megterhelő volt ez a tíz nap, de örülök, hogy sérülés nélkül sikerült átvészelni ezt az időszakot. Voltak kisebb zúzódások, de egyik játékosunknak sem kellett kihagynia egy edzésnél többet. Rengeteg pozitív élménnyel gazdagodtunk, fejlődött a játékunk. Az első mérkőzéseken nem úgy alakult minden, ahogy elterveztük, de ennek ellenére is sikerült előrelépnünk. Játékosaink megértették, hogy mit szeretnénk tőlük, és örülök, hogy fejlesztik saját magukat és ezáltal a csapatot is. Az új igazolásaink is megszokták a rendszert, és azt gondolom, hogy hamar felvették a csapat ritmusát, teljes mértékben odatették magukat” – mondta Valentin Suciu, majd hozzátette, teljes mértékben kihasználták a jó pályákat, és a napok múlásával a felkészülési mérkőzéseken elért eredményeik is jobbak lettek, de a legfontosabb, hogy a játékuk is folyamatosan javult. A fiúk keddig egy kis pihenőt kaptak, viszont több, mint valószínű, hogy szombaton már újabb edzőmérkőzés vár rájuk. Itthon a pályaviszonyok miatt nem tudnak játszani, de nem bánják, hogy idegenben kell futballozniuk, mert az első bajnoki mérkőzésük úgyis Nagyváradon lesz, így legalább szokják az idegen környezetet. (miska)