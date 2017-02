A sepsiszentgyörgyi Electrica tehetséges pingpongozó lánya kölcsönjátékosként a Marosludasi Maros SK együttesével országos bajnoki címet szerzett az elmúlt hét végén Besztercén megtartott ifjúsági III-as csapatbajnokságon. Kocsis Balázs edző elmondása szerint Yvett kivette részét a sikeréből, hiszen harmadik emberként kétszer is nyert 3–3-ról meccset a ludasi csapatnak.

Farkas Yvett kilenc meccset játszott a Marosludasi Maros SK-nak, ebből hatot nyert meg és csak hármat veszített el. A lánybajnokság végeredménye: 1. Marosludasi Maros SK (Téglás Andrea, Moldován Szidónia, Farkas Yvett), 2. Medgyesi Romgaz SK. 3. Zilahi MSC. Az ugyancsak electricás Teodora Simon vendégjátéka is jól sikerült, hiszen a Besztercei Sportlíceummal a 10. helyen zárta a csapatbajnokságot. Kocsis Balázs edző jónak értékelte teljesítményét és eredményét, annak tükrében, hogy a csapatból ketten is 10 évesek. A kölcsönben játszó szentgyörgyi sportolók listáját Márton Ádám zárja, aki a Kolozsvári Politechnikával a 11. helyen végzett úgy, hogy mindannyian tízesztendősek.

– Tudjuk, nem jó az, hogy más klubnak versenyeznek játékosaink, de mi nem tudtunk csapatot indítani ezen a bajnokságon. A gyerekek érdekeit néztük, amikor hármukat kölcsönadtuk más együttesekhez, és roppant örvendünk annak, hogy Farkas Yvett országos bajnok lett a ludas sportklubbal, illetve annak is, hogy jó játékával hozzájárult annak a csapatnak a sikeréhez – nyilatkozta Kocsis Balázs edző.

A Bokor Zoltán, Ilyés Balázs és Urus Kristóf fémjelezte elect­ricás csapat számára már a selejtező kör után véget ért a csapatbajnokság: a szentgyörgyi fiúk legyőzték a Besztercei Sportlíceum ötödik csapatát, ám kikaptak a Nagyszalontai Metalultól, valaminta a Dornavátrai MSC-től, és nem jutottak ki csoportjukból.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK a Ionuţ Chelmuş, Canea Kocsis András, Marian Burnichi és Cristian Stănilă négyessel vágott neki a tornának. A céhes városbeliek csoportelsőként zárták a selejtezőt, miután diadalmaskodtak a Székelyudvarhelyi ISK második, a Besztercei Sportlíceum harmadik alakulatával és a Kolozsvári Politchenikával szemben. Sajnos, a legjobb tizenhat között kikaptak a Craiovai ISK-tól, majd a Besztercei Sportlíceum első csapatától, de győztek a Dornavátrai MSC-vel szemben. A 9–16 között újabb három vereség következett: előbb a kolozsváriaktól kaptak ki, majd jött a Székelyudvarhelyi ISK első együttesével szembeni kudarc, a Piteşti-i MSC ellen elvesztett párharc, így a felső-háromszéki kvartett a 12. lett. (tibodi)