A Sepsi-SIC által végig uralt mérkőzésen nyolcgólos győzelmet aratott a sereghajtó Kisjenői Körös ellen a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 15. fordulójában, így a Vida Attila által irányított játékosok megtörték hosszú idő óta tartó nyeretlenségi sorozatukat, és behúzták idei első, illetve idénybeli harmadik sikerüket. A szentgyörgyiek legutóbb október 30-án hagyták el győztesen a pályát, akkor hazai közönség előtt Temesvár ellen nyertek 35–34-re.

A mérkőzésen a háromszékiek nem számíthattak egyik alapemberükre, a gólerős Voloncs Júliára, akire hosszabb kihagyás vár, miután a Kárpát Meditop Kupán keresztszalag- és meniszkuszsérülést szenvedett. A hazaiak már az első percekben magukhoz ragadták a kezdeményezést, viszont a 9. percig a vendégeknek minden gólra volt válaszuk, ami leginkább a szentgyörgyiek figyelmetlen passzainak volt köszönhető (3–3). A félidő felénél már négygólos előnyre tett szert a jól védekező zöld-fehér mezes csapat, az Arad megyeiek pedig időkéréssel szakították meg a sorozatukat. A folytatásban többször is emberhátrányba kerültek a kisjenőiek, így Iulia Tăbăcaru és Mátis Zita góljaival tovább növelte előnyét a házigazda, illetve a játékrész végére már megnyugtató különbséget sikerült kiépíteni (21–10). A kapusteljesítmény mindenképp figyelemre méltó volt, hiszen Mădălina Rofel számtalan próbálkozást meghiúsított, így a vendégek csak tíz gólt jegyeztek az első harminc percben.

Szünet után a szentgyörgyiek védekezése már nem volt olyan hatékony, viszont a határ mentiek így sem tudtak felzárkózni. Tăbăcaru átlövéseire továbbra sem volt gyógyír, a második félidőben további hat gólt jegyezhetett a kézilabdázó, így az ő vezérletével sikerült behúzni a jól megérdemelt győzelmet.

A Sepsi-SIC tíz ponttal a tabella nyolcadik helyén áll, a 16. fordulóban, azaz február 19-én pedig Mioveni otthonában lépnek pályára.

„Azt gondolom, hogy jól játszottunk, jól kezdtük a mérkőzést, és sikerült megvalósítani mindazt, amit a héten gyakoroltunk, illetve a cserejátékosok is jól beépültek a csapatba. Sajnos, Florentina Lăcătuş komoly sérülést szenvedett, így most Voloncs Júlia mellett még egy húzójátékost kénytelenek leszünk nélkülözni hosszabb időn keresztül, ezért nagyon nehéz lesz a folytatás. Kisjenő ellen egy várt győzelmet húztunk be, sajnos, az odavágóban a gyenge játékunk miatt nem sikerült mind a három pontot begyűjteni. Most két olyan mérkőzés következik, amit meg kellene nyernünk, de nagyon nehéz lesz a teljes keret nélkül” – fogalmazott a mérkőzés után Vida Attila.

További eredmények: Temesvár–Resicabánya 33–29, Nagybányai Extrem–Nagyvárad 32–33, Brassói Naţional–Mioveni 26–22, a Marosvásárhelyi Mureşul, Slatina és a Nagybányai Minaur szabadnapos volt.