A SZERELEM VONATAI. Fél áron árusít jegyeket a Román Vasúttársaság (CFR) február 14-ére és 24-ére, Valentin-napra és ennek román megfelelőjére, a Dragobetére. A vasúti társaság közleménye szerint az 50 százalékos kedvezmény a fenti napokra két jegy vásárlása esetén, első és második osztályra egyaránt érvényes a társaság InterRegio szerelvényein. A kedvezményes jegyeket kizárólag az állomások jegypénztáraiban árusítják. „Életünkben sok vonat megáll, de ezek közül csak egy a szerelem vonata. Érdemes utánarohanni még akkor is, ha úgy tűnik, hogy ez valóban nem vár” – nyilatkozta Szentes József, a vasúttársaság vezérigazgatója. A közlemény szerint az ajánlat csak bizonyos járatokat érint, nem halmozható más kedvezményekkel, és a helyjegyekre nem vonatkozik. (Agerpres)

ELADÓ A TELEKOM ROMÁNIA? Egybehangzó sajtóinformációk szerint a Deutsche Telekom tárgyalásokat folytat romániai leányvállalata, a Telekom Románia eladásáról. Amennyiben hinni lehet a piaci pletykáknak, a cég mobilüzletágáért a Teszári Zoltán tulajdonában levő RCS & RDS jelentkezett be, míg a vállalat vezetékes üzletágát (korábban Romtelecom) az Orange Románia venné meg. Ha a tranzakció létrejönne, a telekommunikációs piacon eddig is a legnagyobb hazai játékosnak számító Orange újabb 4,8 millió ügyfelet szerezne, míg az elmúlt években rendkívül agresszívan terjeszkedő RCS & RDS (Digi Mobile) 5,5 millió új ügyféllel bővítené portfólióját. (Trans­index)

TOVÁBBRA IS ROMÁNUL MISÉZNEK. Bár érezhető egyfajta nyitás, továbbra is ritkán, elszigetelten hangzik el magyar szó a moldvai csángó falvak egyházi eseményein. Elsősorban temetéseken fordul elő, hogy az ima, beszéd, siratóének magyarul is felcsendül, ilyenkor a jászvásári római katolikus püspökséghez tartozó, román nyelven prédikáló papok többnyire eleget tesznek a gyászoló család kérésének vagy az elhunyt utolsó óhajának. „Budapesten már hat esztendeje miséznek románul a csángóknak, Moldvában 25 esztendeje kérjük ezt, a Vatikánt is megjártuk, de nekünk semmilyen gesztust nem tesznek” – mutatott rá Nyisztor Tinka, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének vallási felelőse. (Krónika)

VÁLTOZTATNÁNAK A ROMÁN NYELV TANÍTÁSÁN. Közvitára került a románnyelv-oktatást szabályozó törvény, az oktatási minisztérium a román nyelv tanításának módosítását szorgalmazza a magyar anyanyelvű általános iskolás diákok számára. A tervezet alapján ezentúl a román nyelv oktatásában nagyobb hangsúlyt kapna a nyelv észszerű elsajátítása, a mindennapi kommunikáció, a nyelvek közötti hasonlóságok felismerése. A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége közleményben véleményezi a tárca kezdeményezését, és megjegyzi, hogy végre a minisztérium is belátja: nem hatékony a román nyelv eddig alkalmazott oktatási módszertana. A középiskolások szövetsége szerint ezt az intézkedést jó lenne középiskolai szinten is bevezetni. (Erdély FM)