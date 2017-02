Kongresszusi beszédében Biró Zsolt ahhoz kért felhatalmazást a küldöttektől, hogy az erdélyi magyar politikai párbeszéd mélyítésén és bővítésén dolgozzon, és ebbe mindenkit bevonjon, aki erre készen áll. Úgy vélte: az eddigi eszköztelenségéből kilépő pártnak az lesz a feladata, hogy a 15 polgármestere által vezetett településeken javítsa az emberek életkörülményeit, a bukaresti parlamenti jelenléte által pedig hozzájáruljon a romániai magyar érdekképviselet hatékonyságának növeléséhez és a román–magyar kapcsolatok javításához.

Biró Zsolt meglátása szerint az MPP hatékony eszköz lehet abban, hogy több mint negyedszázad után Romániában is lezáruljon a posztkommunizmus kora, hogy „a ’89 előtti rendőrállamból és a jelenlegi ügyészállamból az ország végre jogállammá váljon”. Úgy vélte: a párt ahhoz is hozzájárulhat, hogy az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as Gyulafehérvári nyilatkozatban a magyaroknak megígért teljes nemzeti szabadság Székelyföld területi autonómiájában és az erdélyi magyar kulturális autonómiában öltsön testet. Azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Székelyföldön nem a jogelméletileg legjobb, hanem „a lehetséges legjobban és legegységesebben támogatott autonómiatörvény-tervezetre van szükség”.

Az RMDSZ-nek azt ígérjük, hogy miként a politikai versenyben, úgy a politikai együttműködésben is mindig kiszámíthatóak leszünk. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra számíthat részünkről, hogy nem fogjuk elkövetni velük szemben azokat a hibákat, amelyeket ők követtek el az MPP-vel szemben – fogalmazott Biró Zsolt. Az elnök szerint kutya kötelesség megtalálni annak a módját, hogy az erdélyi magyar többpártrendszer ne gyengítse, hanem erősítse a nehéz kisebbségi sorban levő magyarságot. Úgy vélte: mára egyértelművé vált, hogy azok is tévedtek, akik „ördögtől valónak gondolták, ha mások megbontják a politikai egységet, és azok is, akik azt gondolták ördögtől valónak, ha valakik képviseleti kizárólagosságra törekednek”.

Arra is emlékeztetett, hogy Rácz Károly volt kézdivásárhelyi MPP-s polgármestert 2011-ben egy állítólagos korrupciós tettenérés után őrizetbe vették és előzetes letartóztatásba helyezték. „Rácz Károly ügyét nem kísérte az erdélyi magyar sajtó vagy az erdélyi magyar pártok együttérzése, az ártatlanság vélelme helyett inkább közöny vagy káröröm volt tapasztalható személye iránt. Egy közösségéért tenni akaró és tenni tudó fiatalember politikai pályáját a hatalom kettétörte, megalázta, majd két év után a bíróság jogerősen felmentette. Rácz Károly ma csak lélekben van velünk, mert családjának megélhetése érdekében jelenleg éppen külföldön kénytelen dolgozni.” – mondotta.

Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő bejelentette: törvénytervezetben készül kezdeményezni, hogy március 15. is legyen munkaszüneti nap Romániában.

Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere elmondta: ellene is eljárást indított a korrupcióellenes ügyészség egy városházi tisztviselő feljelentése alapján. Megjegyezte, a feljelentője zsarolásként értelmezte, hogy ő a város érdekét próbálta érvényesíteni. „Azt mondom az EMNP vezetőinek, hogy gondolják át az elmúlt időszakot, és legyen meg bennük az az alázat, hogy egy sorba kell állnunk, Székelyföld jövőjét együtt kell építenünk. Összefogás, alázat nélkül nincs eredmény” – üzente az EMNP meghívottként jelen levő alelnökéhez, Zakariás Zoltánhoz szólva Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere.

A kongresszus megválasztotta a párt öt alelnökét, és az alapszabály módosításával létrehozta az országos választmányt, amelyben az elnök és az alelnökök mellett a párt színeiben megválasztott polgármesterek és a megyei szervezetek elnökei kaptak helyet.

Az országos tanács posztumusz Vasakarat-díjjal tüntette ki a két évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel elhunyt Márton Zoltánt, a párt volt alelnökét, a Maros megyei Makfalva volt polgármesterét.

Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese gratulált az MPP-nek felelősségteljes politikájához, ahhoz, hogy a párt a legutóbbi választásokon összefogott az RMDSZ-szel. Biztosítani kell az egységet, az egységen belül pedig a sokszínűséget – jelentette ki Semjén Zsolt. Székely virtust és regáti ravaszságot kívánt az MPP-nek és az RMDSZ-nek egy olyan korban, amikor együtt kell lavírozni a sziklák között. Hozzátette, ami Erdélyben történik, annak kihatása lesz az egész Kárpát-medencére.

Köszöntőjében Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a politikai elit kötelességének nevezte, hogy képes legyen változni. E változás jelének tekinti, hogy az RMDSZ és az MPP megértette a magyar társadalom elvárását és összefogott egymással. Úgy vélte, hogy az erdélyi magyarok önbizalmát adta vissza a közösen elért 2016-os választási siker. Kelemen Hunor azt is hozzátette: az együttműködést is tanulni kell. A belpolitikai helyzetre utalva az RMDSZ elnöke jogosaknak tartotta a kormány rossz döntései elleni utcai megmozdulásokat. Azt is megjegyezte azonban, hogy ezek mögött egy hatalmi harc is áll, amely a jogállamiságról szól. Szerinte az a kérdés, hogy azok hozzák-e a politikai döntéseket, akik választásokon szereztek legitimitást, vagy azok, akik a bűnüldözést és a titkosszolgálatokat képviselik, és nem méretkeztek meg a választók előtt. Ha mindenki a maga dolgát végzi, abból baj nem származhat – állapította meg Kelemen Hunor. Hozzátette: azért kell vigyázni arra, hogy az alapelvek ne sérüljenek, mert elsőként mindig a kisebbség esik a sérülés áldozatává.