Sepsiszentgyörgyön 18 órától az unitárius egyházközség tanácstermében Roth Levente és Beke Boróka vezetésével Beszélgetés, beszéltetés – erőszakmentes kommunikáció, Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében 18 órától (a megszokott időponttól eltérően!) a Tortoma keretében Családi mintáink hatása kapcsolatainkra, életünkre címmel Papp Adolf és Balázs Réka sepsiszentgyörgyi családterapeuta házaspár tart vetítéssel egybekötött előadást, 20 órától a Rózsa vendéglő Romantika Termében gyertyafényes, meghitt hangulatú vacsora házaspároknak, Kézdivásárhelyen 18 órától a Boldog Özséb-plébánia fiataljai­nak Kertész Tibor és Marika, a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ munkatársai tartanak előadást Szerelembe estem címmel. SZERDÁN: Sepsiszentgyörgyön 18 órától Életeddel az életemben – beszélgetés a házasság hete arcaival a Szemerjai Református Egyházközség könyvtárában (parókia), moderátor Kovács István és Pál Tünde, Köpecen 19 órától Szerepmegosztás a családban és az életkedv megmaradása – Tordai Zsófia baróti pszichológus előadása a református imateremben, Baróton 18 órától Az otthoni hét év – Demeter Gyöngyi helyi óvodapedagógus interaktív előadása az unitárius templomban, 20 órától filmvetítés és beszélgetés fiatalokkal: Ha maradnék... (amerikai filmdráma, 2014, 107 perc) a Mementóban, Középajtán 18 órától „Vagyunk ketten két szép nyárfa” – Boda Katalin, a Romániai Keresztyén Nők Ökumenikus Fóruma referensének (Barót) előadása, 19 órától filmvetítés: Szerelmünk lapjai (romantikus amerikai film, 2004, 123 perc) – mindkét program helyszíne a református imaterem.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház Igor Bauersima: norway.today (rendező: Kövesdy István) című előadását ma 18 órától játssza a kamarateremben.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színházban Matei Vișniec: A pandamacik csodálatos utazása, ahogyan ezt egy szaxofonista elmeséli, kinek volt egy szeretője Frankfurtban című kortárs stúdió-előadása (nagytermi stúdió) ma 19 órától (a jegy ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej) tekinthető meg.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: Lego Batman – A film (amerikai családi animációs film, 90 perc) román szinkronnal szerdán 17.15 órától; A sötét ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma, 119 perc) ma 18.30, szerdán 21.15 órától; Zsivány Egyes – Egy Star Wars-történet (amerikai sci-fi, 133 perc) ma 20.45 órától; Pizsamaparti (svéd–holland családi film, 79 perc) ma 17 órától magyar szinkronnal; Az éjszaka törvénye (amerikai krimi, 128 perc) ma és szerdán 21.30 órától; Miért pont ő? (amerikai komédia, 111 perc) ma 19.15 órától; A nagy fal (amerikai–kínai akcióthriller, 94 perc) ma 17.15 órától.

A jegy ára felnőtteknek 15 és 22 lej között alakul (olcsóbb hétfőtől csütörtökig és drágább hétvégén, illetve a 3D-s filmekre), gyermekek, nyugdíjasok kedvezményes jegyet vásárolhatnak érvényes diák- és egyetemistaigazolvánnyal, valamint nyugdíjszelvénnyel.



Zúg március

Az előző évekhez hasonlóan az RMDSZ kézdivásárhelyi szervezete a 2017. március 15-i megemlékező ünnepség alkalmával kiírja a hagyományos szónokversenyt, amelyet március 7-én, kedden 17 órától tartanak az Incze László Céhtörténeti Múzeum dísztermében. A versenyre középiskolások jelentkezését várják, akik egy előkészített és segédeszköz nélkül elmondott, az alkalomhoz illő, maximum négyperces terjedelmű beszéddel jelentkezhetnek. Az első három helyezettet díjazzák, a legjobb szónok pedig elmondhatja beszédét a március 15-ei központi rendezvényen. A szervezők kérik a kézdivásárhelyi iskolákat, hogy a részt vevő tanulók névsorát március 3-áig juttassák el a helyi RMDSZ irodájába.



Hitvilág

LELKIGYAKORLAT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. „Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik!” mottóval lelkigyakorlat kezdődik február 15-én, szerdán 19 órától a Boldog Özséb-plébániatemplomban. A lelkigyakorlat vezetője Hajlák Attila István kézdivásárhelyi segédlelkész.

HITERŐSÍTŐ. Kézdivásárhelyen a Bem József utca 1. szám alatt ma és szerdán 19 órától hiterősítő előadást tart Hites Gábor magyarországi lelkész Mit tudha­tunk meg a római levélből témával.



Magyar állampolgársági ügyintézés

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) továbbra is várják 9–17 óráig azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani, vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (a születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állam irányába történő bejelentésében), a magyar igazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Továbbá várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551.

* Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Árkos Polgármesteri Hivatalában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Támogatócsoportok

SEPSISZENTGYÖRGY. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

BARÓT. A Party Pubban tartanak találkozót február 15-én 13 órától a mellrákkal érintettek, hozzátartozóik és mindazon személyek számára, akiket érdekel a mellrák problémája.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11-es országúton Nyujtód, Lemhény, Bereck, Ojtoz, Szentivánlaborfalva; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Sepsiszentgyörgy, Szitabodza és Zabrató közelében mérik a járművek sebességét.