Lucian Dejeu eladási igazgató köszöntötte elsőként a jelenlévőket, jó termést, jó értékesítést kívánva a termelőknek. Dragoș Văetiș, a fejlesztési osztály vezetője az ausztriai székhelyű Kwizda Agro anyavállalat történetébe nyújtott betekintőt. 165 éve működik a cég, ma is családi vállalkozásként, immár az ötödik generáció vezetése alatt. Jelenleg több mint ezer alkalmazottal dolgoznak, a vállalat fő tevékenységi területe a gyógyszeripar, emellett érdekeltek a mezőgazdaságban és más ágazatokban is. A növényvédő szerek gyártása mellett a felhasználóknak szakmai tanácsadással is szolgálnak, a farmok szintjén is. Romániában 2010 óta vannak jelen, pillanatnyilag a hasonló tevékenységű cégek toplistáján szerepelnek.

A Kwizda hangsúlyt fektet a jövőben is a fejlesztésre, prioritásaik között szerepel egy interaktív tanácsadó rendszer kiépítése – hangoztatta Văetiș.

A burgonyát a jövő élelmiszerének nevezte, s azt is elmondta, hogy 1995-ben a NASA űrprogramja részeként űrbéli termesztésének lehetőségét is kutatták. A burgonya Románia számára is stratégiai termék, az ország második kenyerét jelenti. Sajnos, a nagy mennyiségű, gyenge minőségű burgonya piaci jelenléte igen erőteljes az országban – jegyezte meg.

A konferencián jelen volt Marius Popica, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség igazgatója is, aki jó hírekkel szolgált a jelenlévőknek. 2016 jó mezőgazdasági év volt, de nehézségeket okozott az ügynökségnek, hogy késtek a kifizetések. A támogatások viszont igen jelentős értékűek voltak. A burgonya – a vetőgumó termesztése, illetve a feldolgozásra szánt burgonya – a kiemelten támogatott termények sorába került, és ez a Kovászna megyei burgonyatermesztők, szakmai szervezetek, az agrárönkormányzat összefogásának, szaktárcánál tett lobbijának köszönhető – értékelte. Az ipari feldolgozásra szánt burgonya esetében a rendkívüli támogatás – hektáronként több mint tízezer euró – a beültetett területek kis felületével magyarázható, a rendelkezésre álló keretet a teljes felületre osztották le. Az Európai Unióban is kérdésessé vált: miért ez a nagy támogatás? – éppen ezért a szubvenció további sorsáról a napokban egyeztet az agrártárca az unió hatóságaival. Ahhoz, hogy megmaradjon a támogatás, további lobbira van szükség, az egyesületeknek, szakmai szervezeteknek hatékonyan kell dolgozniuk, hogy ne töröljék el azt – hangoztatta az igazgató. Máris van újdonság a burgonyatámogatás folyósításánál, az igénylőnek számlával kell bizonyítania a termény eladását, ugyanakkor csak a minősített terményre kérhető szubvenció.

A találkozón a Kwizda legújabb termékeit, modern technológiai megoldásokat mutattak be a jelen levő burgonyatermelőknek. Elhangzott: Hargita, Kovászna és Brassó megye kiválóan megfelel a burgonya termesztésére.