Jövő héten megkezdik az elmaradt támogatások kifizetését – jelentette be Marius Popica, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) igazgatója. Támogatásban részesülnek – növénytermesztési, illetve állattenyésztési ágazatban egyaránt – azok a gazdák, akik számlájára eddig semmi pénz nem érkezett, de azok is, akik előleget kaptak.

Az ellenőrzés alatt lévő gazdaságok esetében nem lehet tudni, mikor kezdődnek a kifizetések. Kovászna megyében befejeződött, de más vidékeken késésben vannak, ezért bizonytalan a kifizetés időpontja – mondta el Marius Popica.

A központi ügynökség nyilvántartása szerint is vannak megyék, ahol még nem fejezték be az ellenőrzéseket, így 262 szakembert irányítottak oda.

Az agrártárca január 3-ai 18. számú rendeletével a 2017-es támogatási kampány lebonyolításának határidejét is meghatározták. Eszerint a támogatási kérések leadására március 1.–május 15. között kerül sor. Június elseje és július elseje között kerül sor az adminisztratív kontrollra, illetve a kérések előzetes ellenőrzésére. Július 1-je és október 1-je között terepen ellenőriznek, október 15. és december 1-je között az előlegeket fizetik, majd ezt követően 2018. március 31-ig minden elszámolásnak meg kell történnie.

Előkészületben a 2017-es támogatások igényléséhez szükséges nyomtatvány, a gazdák értesítést fognak kapni, mikor jelentkezzenek a kérések benyújtására.