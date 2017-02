A Dancs-farmon a juhok sem átlagosak, Franciaországból származó, fajtatiszta Lacaune egyedek (köznyelven: lakónok). A farm juhtej előállítására szakosodott, cél az ötszáz fős fejősjuhállomány elérése. A kovásznai farmon a lakón juhok átlagos laktációs termelése (200 nappal számolva) 300 liter, de olyan egyed is van, amely egy fejésnél 3 litert, azaz napi 6 litert ad.

Tervek szerint a jövőben nyolcnapos korukban fogják elválasztani a bárányokat, amelyeket azután szoptatóautomata etet. A nyájnak Kommandón építenek szakszerű szálláshelyet, ahol a fejést forgó karusszel típusú fejőgéppel végzik. A megtermelt tejet egy ritka, penészes sajtféleség előállítására kívánják felhasználni – számolt be Dancs Adorján.

A juhok mesterséges megtermékenyítésével kapcsolatosan elmondta: pontosan lehet időzíteni az ellést, így közel azonos időben kezdődhet meg a juhok fejése. Az is elérhető, hogy téli időszakban is legyen tejtermelés, ne szakadjon meg a sajt folyamatos előállítása.