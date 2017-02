REPEDEZIK AZ EGYETÉRTÉS. Sorin Grindeanu kormányfő Liviu Dragnea SZDP-elnök akarata ellenére erőltette át Florin Iordache igazságügyi miniszter lemondását, és az ideiglenes tárcavezető kinevezéséhez sem kérte főnöke véleményét és jóváhagyását. És nem ő az egyetlen, aki Dragnea rosszallását kiváltotta: a jászvásári polgármester mellett az SZDP több alelnöke – köztük Gabriela Firea bukaresti főpolgármester – és ismert parlamenti képviselője, illetve szenátora is elégedetlen a párt vezetőjével. A két tábor között egyre nagyobb a feszültség, és ez egyesek szerint akár szakadáshoz is vezethet. (Adevărul)

RÁFÁZTAK A KORMÁNYHŰSÉGRE. Az Antena 3 hírtelevízió tíz legnagyobb ügyfeléből nyolc vonta vissza, helyezte át vagy csökkentette számottevően reklámjait, miután a csatorna súlyosan félretájékoztatta nézőit a kormányellenes tüntetések első napjaiban, a România TV-ben hirdető nagyobb cégek közül pedig kilenc tette ugyanezt, így a két kormánypárti csatorna igen jelentős bevételtől esett el az utóbbi két hétben. Ugyanekkor az Országos Audiovizuális Tanács mindeddig igen passzív, és emiatt szintén támadott tagjai is gyakrabban jelentek meg munkahelyükön, és néhány bírságot is kiosztottak, ám a komolyabb döntéseket rendre elnapolják. A 11 tagú testületnek elvileg semlegesen kellene felügyelnie a televíziós és rádiós adásokat, de tagjait a pártok nevezik ki, és a törvény hiányosságai miatt kötelességmulasztásért le sem lehet váltani őket, így nem csoda, hogy nem dolgoznak hatékonyan. (Hotnews.ro)

NŐTT AZ ÁTLAGBÉR. Tavaly decemberben 2354 lej volt a nettó átlagbér Romániában, 182 lejjel több, mint az előző hónapban. A bruttó átlagfizetés 2016 novemberéhez képest 8,4 százalékkal, 3257 lejre nőtt decemberben. A statisztikai intézet adatai szerint a legjobban a koksz- és a kőolaj-feldolgozóipar alkalmazottjai keresnek: nettó átlaguk 6120 lej havonta. Az informatikusok átlagban nettó 6069 lejt, a kőolaj-kitermelésben dolgozók 5792 lejt kerestek 2016 utolsó hónapjában. A legalacsonyabb bérek a konfekciós ágazatban (nettó átlag 1419 lej), a bútorgyártásban (1559 lej), valamint az élelmiszeriparban (1627 lej) voltak. A közalkalmazottak bé­re 2015 decembere és 2016 decembere között 17,7 százalékkal növekedett, közel kétszer annyit, mint a magánszférában dolgozóké, amely ugyanabban az időszakban 9,8 százalékkal emelkedett. (Maszol)